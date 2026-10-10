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La música argentina tendrá su propia celebración con la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, que se realizará el miércoles 14 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. María Becerra encabeza las postulaciones con siete nominaciones, seguida por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco, según los recuentos difundidos tras el anuncio de los candidatos.

En una cobertura especial de La Opinión Austral, se podrán seguir los detalles de una gala que reunirá a artistas consagrados y nuevas figuras de la escena nacional. La ceremonia comenzará a las 19 en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, y contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión será en vivo por El Nueve y su canal oficial de YouTube.

María Becerra, Lali y Tini: las artistas con más nominaciones

Las tres cantantes llegan a la primera edición de los Martín Fierro de la Música con una importante presencia en las categorías vinculadas con el pop y las producciones musicales.

María Becerra encabeza el recuento general con siete candidaturas, de acuerdo con la información difundida por distintos medios. Entre las categorías en las que aparece en el listado publicado se encuentran Mejor Canción, por Ramen para dos, junto a Paulo Londra; Mejor Álbum, por Quimera; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Quimera Show 360° en River, y Mejor Concepto Visual. Natanael Real, manager de María Becerra, también figura entre los nominados, en una categoría que reconoce el trabajo detrás de las carreras artísticas: Mejor Manager Artístico.

Lali Espósito suma seis nominaciones y compite en Mejor Álbum, Mejor Colaboración, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas y Mejor Concepto Visual. Entre sus candidaturas figuran el disco Cuando el demonio llama, la colaboración con Turf en Loco un poco y su espectáculo Lali Tour 2025.

Tini Stoessel, por su parte, reúne cinco postulaciones. La cantante aparece en Mejor Colaboración por Blackout, junto a Emilia y Nicki Nicole; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Futttura, y Mejor Concepto Visual.

Lali Espósito y Tini en River interpretando Like a Virgin de Madonna.

La presencia de las tres artistas refleja el lugar del pop en la premiación, que también contempla categorías dedicadas al rock, la música urbana, el folclore, el tango, la música tropical y el cuarteto.

Cuándo y dónde serán los Martín Fierro de la Música 2026

La gala se realizará el miércoles 14 de octubre, desde las 19, en Tango Porteño, en Cerrito 570, Ciudad de Buenos Aires.

La organización está a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura. La producción general y los derechos corresponden a Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

La programación prevé una duración de casi cinco horas, con el cierre estimado para las 23:45. El horario podría extenderse si se producen demoras durante la entrega de estatuillas o las presentaciones musicales.

La alfombra roja formará parte de la previa y contará con la participación de Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. Los invitados desfilarán antes del comienzo de la ceremonia, que reunirá a referentes de distintas generaciones de la música argentina.

Qué artistas actuarán en vivo durante la ceremonia

La primera entrega de los Martín Fierro de la Música incluirá actuaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Los espectáculos combinarán diferentes estilos musicales y acompañarán una premiación que busca reconocer tanto a intérpretes como a producciones discográficas, colaboraciones, espectáculos en vivo y trabajos vinculados con la televisión.

Además, la lista de categorías contempla distinciones para productores musicales, representantes artísticos, DJ, música infantil y composiciones destinadas a publicidades y programas televisivos.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

La nómina difundida para esta primera edición incluye 26 categorías. Estos son los candidatos y las producciones que competirán por las estatuillas.

Mejor Canción

Cazzu — Con otra.

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.

Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta.

María Becerra — Quimera.

Cazzu — Latinaje.

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.

Lali — Cuando el demonio llama.

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.

Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.

Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.

Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.

Turf y Lali — Loco un poco.

Mejor Artista Femenina

María Becerra.

Ángela Leiva.

Tini.

Lali.

Cazzu.

Natalie Pérez.

Marilina Bertoldi.

Mejor Artista Masculino

Fito Páez.

Dante Spinetta.

Coti Sorokin.

Milo J.

Axel.

Abel Pintos.

Emanero.

Dillom.

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos.

Divididos.

Los Pericos.

Turf.

Airbag.

El Mató a un Policía Motorizado.

Tan Biónica.

Los Piojos.

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre.

Lázaro Caballero.

Max Carra.

Roze.

Ramma.

Joaco Burgos.

Camionero.

Luciano Creiner.

Valentino Merlo.

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow.

Valentina Márquez.

Juana Rozas.

143Leti.

Mery Granados.

Valentina Olguín.

Candu Domínguez.

Mejor Artista Pop

Tini.

Lali.

Emilia.

Tiago PZK.

María Becerra.

Zoe Gotusso.

Yami Safdie.

Ángela Torres.

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos.

El Plan de la Mariposa.

Fito Páez.

Los Piojos.

Charly García.

Andrés Calamaro.

Marilina Bertoldi.

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta.

Trueno.

J Rei.

Duki.

L-Gante.

Nicki Nicole.

Milo J.

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti.

Abel Pintos.

Luciano Pereyra.

Los Nocheros.

Destino San Javier.

Coki Ramírez.

Maggie Cullen.

Jorge Rojas.

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River.

La K’onga — Cuartetour.

Lali — Lali Tour 2025.

Airbag — El Club de la Pelea.

Tini — Futttura.

Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.

Emanero — Emanero Tour 2025.

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.

Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso.

BZRP.

Nico Cotton.

Big One.

Evlay.

Tatool.

Tote.

Oscar Mediavilla.

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis.

Los Totora.

La T y La M.

Ráfaga.

La K’onga.

Q’Lokura.

La Delio Valdez.

Banda XXI.

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari.

Uriel Lozano.

El Polaco.

Ulises Bueno.

Daniel Agostini.

Nico Mattioli.

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva.

Dalila.

Karina.

Eugenia Quevedo.

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández.

Caro Minella.

Jorge Amicone.

Jorge Vázquez.

Los Reyes del Tango.

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa.

LAM.

Gran Hermano.

Telenueve Noticiero.

Mejor Concepto Visual

María Becerra.

Lali.

Tini.

Emanero.

Cazzu.

Dillom.

Ca7riel y Paco Amoroso.

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky.

Pocho Rocca.

Artes Group.

Natanael Real.

Daniel Grinbank.

Ana Poluyan.

Maxi El Brother.

Alberto Miguel.

Marcelo Fígoli.

Héctor Cavallero.

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias.

Sol Ortega.

Hernán Cattaneo.

Mariano Mellino.

Victoria Engel.

Carlos Alfonsín.

Javier Zuker.

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus.

Molto.

Kanji.

Rinde 2 — Luck Ra.

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil.

Victoria Why Not.

Discip.

Ana Helder.

Jay De Lys.

Eze Ramires.

Mejor Artista de Música Infantil

Panam.

Plim Plim.

Margarita.

Pau Pau.

Topa.

El Reino Infantil.

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez.

Ulises Bueno.

Simón Aguirre.

Una ceremonia que reunirá a distintas generaciones de la música argentina

La primera edición de los Martín Fierro de la Música reunirá a referentes históricos, artistas populares y nuevas figuras de la escena nacional. La nómina contempla producciones de distintos géneros y reconoce tanto el trabajo de los intérpretes como el de quienes participan en la creación, producción y difusión de la música.

Con María Becerra, Lali y Tini entre las artistas con mayor cantidad de postulaciones, la ceremonia del miércoles 14 de octubre concentrará la atención de la industria musical. La transmisión por El Nueve y su canal oficial de YouTube permitirá seguir la entrega de premios, los espectáculos en vivo y la llegada de los invitados a la alfombra roja.