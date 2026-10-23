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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

En este sentido, La Opinión Austral habló con Augusto “Tartu” Tartúfoli quien fue uno de los nominados a los Premios Martín Fierro de Radio 2026 por su programa en Radio Delta (FM 90.3), un ciclo que se emite los sábados por la mañana y combina música electrónica, humor y actualidad.

En la previa de la ceremonia, el periodista habló con La Opinión Austral sobre la nominación y sus expectativas de cara a la entrega de premios. También reflexionó sobre el lugar que ocupa la radio en su vida profesional y la conexión que mantiene con su audiencia.

“Estamos bien, la verdad que estamos contentos. Nosotros estamos nominados por Radio Delta, que es donde tengo mi programa los sábados a la mañana. Pasamos música electrónica, deliramos un poquito y nos gusta estar nominados”, expresó.

Además, se mostró esperanzado con la posibilidad de llevarse una nueva estatuilla. “Tenemos fe en FM, así que nada, esperemos levantar otra estatuilla”, señaló, al recordar que años atrás obtuvo un Martín Fierro junto al equipo de Pasión América.

La mirada de Tartu sobre la radio

Consultado sobre qué significa la radio para él, Tartúfoli destacó la conexión que se genera con quienes escuchan, incluso cuando no se conoce con exactitud el alcance de una transmisión.

“Siempre me llama la atención que siempre hay alguien del otro lado. Es muy loco eso”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la radio tiene una particularidad que la distingue de otros medios: la posibilidad de acompañar a la audiencia y mantener un vínculo cotidiano con los oyentes.

“Vos tenés un programa de radio y alguien lo está escuchando. A mí eso me parece increíble de la radio”, afirmó durante la entrevista.

Sus referentes de la radiofonía argentina

Al hablar de las figuras que marcaron su recorrido, Tartu mencionó a referentes históricos de la radio argentina, como Héctor Larrea, Antonio Carrizo y Juan Alberto Mateyko.

También recordó la influencia de generaciones posteriores, entre ellas la de Mario Pergolini, en una trayectoria atravesada por los cambios en los formatos y las maneras de comunicarse con el público.

Su mirada sobre la actualidad del espectáculo

Durante la charla, el periodista también fue consultado por distintos temas de actualidad vinculados al mundo del espectáculo y los rumores sobre relaciones sentimentales.

Sobre la separación de Julieta Prandi, consideró que, si ella entendía que la relación había llegado a su fin, respaldaba su decisión. Sin embargo, opinó que la actriz se había apresurado al comunicarlo públicamente, en un contexto en el que el tema también podía convertirse en una primicia televisiva.

Por otra parte, se refirió con humor a las versiones sobre un supuesto vínculo entre su compañera de programa y un joven futbolista de 19 años. Según explicó, la situación formaba parte de las bromas y el juego al aire del ciclo, aunque aclaró que no creía en ese rumor.

“Era verso, ella juega mucho con eso de decir que le están escribiendo. En ese momento le escribió el hijo y es parte de un showcito que hacemos al aire, que a la gente le entretiene y ella se suma. No creo que sea el caso de un pibe de 19 años que juegue en la Selección. Yo no me la creo”, concluyó Tartu.