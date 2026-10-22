Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, el periodista Gustavo Méndez dialogó con La Opinión Austral y se refirió a las tensiones que atraviesan el mundo del espectáculo, las diferencias entre sus compañeros de trabajo y las disputas que involucran a figuras como Moria Casán, Luis Ventura y Damián Rojo. Asimismo, opinó sobre las críticas al cine nacional y destacó su amor por la radio.

Durante la entrevista, Méndez describió la competencia que se vive en la ceremonia de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y aseguró que los premios despiertan fuertes reacciones entre quienes participan. “Este es picante porque todos quieren ganar. En la radio, los conductores y los periodistas lo viven con mucha competencia, mucha sangre”, señaló.

En ese sentido, contó que presenció discusiones entre colegas durante otras ediciones: “He visto putearse de mesa a mesa, literal, decirse cosas por lo bajo, mirarse mal. El que pierde, decir cualquier cosa. Así que este tiene un sabor especial, un sabor distinto”.

Su relación con Moria Casán y Fernanda Callejón

Consultado por las versiones de roces con Fernanda Callejón y su vínculo con Moria Casán, Méndez aclaró que no mantiene conflictos personales con sus compañeras de trabajo. “Moria es lo más grande que hay. Con ‘Calle’ no tuve nunca un roce. Opinamos distinto. Si querés, ella tiene un pensamiento más ‘wandalista’ y yo soy más crítico de Wanda”, explicó, en referencia a las diferencias de opinión sobre Wanda Nara.

A pesar de esas posturas, hizo hincapié en que el intercambio debe mantenerse dentro de límites profesionales: “Somos compañeros de laburo, nos llevamos bárbaro. Pueden haber vicisitudes o polémicas, pero siempre todo tiene un límite”. Y agregó: “Que el debate sea enriquecedor, para tener el A y el B del televidente, y que eso quede ahí. Yo no me llevo los problemas a mi casa ni le planteo a un compañero o compañera algo personal o lo tildo de algo heavy”.

La disputa entre Luis Ventura y Damián Rojo

Méndez habló igualmente del enfrentamiento entre Damián Rojo y Luis Ventura, presidente de APTRA. Frente a la polémica, sostuvo que es importante escuchar las distintas posiciones antes de sacar conclusiones: “A ‘Dami’ lo veo picante, tiene sus razones. Luis tiene las suyas también, hay que escuchar las dos campanas”.

Además, consideró que “es normal que haya revoluciones cuando hay mucha gente y que se quieran pedir cambios”, al tiempo que advirtió: “El tema son los modos. Hay que saber los modos de un lado y del otro”.

Méndez aseguró que mantiene afecto por ambos y expresó su deseo de que la situación se resuelva sin mayores enfrentamientos: “A ‘Dami’ lo quiero, a Luis lo recontra quiero también y ojalá que esto se resuelva en paz”.

Las críticas al cine y la polémica por Hernán Casciari

Durante la charla, el periodista dio su mirada sobre las opiniones que generó la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, “Lo dejamos acá“, aunque aclaró que todavía no la había visto. “Para hablar, las críticas que leí fueron malas, igual que la película de Wanda, que fue mala”, comentó. Sin embargo, marcó una diferencia entre expresar una opinión personal y ejercer la crítica especializada.

“Laura Ubfal no es crítica de cine. Puede decir ‘me gustó’, ‘no me gustó’, me parece que eso está bien. Tiene 30 años de trayectoria”, dijo acerca de la periodista, quien había cuestionado la producción.

Indicó que su propia experiencia tampoco lo habilita a considerarse crítico cinematográfico. “Yo tengo 20 años en el Diario Perfil viendo series, películas, yendo a junkets de prensa internacionales y locales, haciendo notas, yendo a sets de grabación de telenovelas, de series y a rodajes de películas. Pero eso no me habilita a mí a ser crítico. Cada uno piensa lo que quiere”, reflexionó.

Por otra parte, al ser consultado por las controversias en torno a Hernán Casciari y su producción La rendición, fue contundente: “Está flojo de papeles”. Méndez cuestionó los cambios en la publicación del material y mencionó una investigación difundida por Natalí Rodríguez: “Por lo menos en el discurso…me vendés gato por liebre”.

La radio, su primer amor

Hacia el final de la entrevista, resumió en pocas palabras el lugar que ocupa la radio en su vida. Ante la pregunta sobre qué significa para él ese medio, respondió sin dudar: “Mi primer amor”.

Leé más notas de La Opinión Austral