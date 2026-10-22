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Rolando Graña obtuvo el Premio Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Mejor Programa Periodístico Matutino Diario en AM por Rolando por la mañana (RPM), que se emite por Radio Splendid. En diálogo con La Opinión Austral, el periodista expresó su emoción por el reconocimiento y contó cómo organiza su rutina para preparar cada emisión.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizó el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

“Es la primera vez que me toca un Martín Fierro por radio”, expresó Graña. También destacó que volvió a la conducción radial después de varios años en los que se había desempeñado como gerente de noticias, una función que le impedía estar al frente de un programa: “Me tocó competir con inmensos colegas de la radio, donde hacía mucho tiempo que no estaba”.

El periodista explicó que el galardón tuvo un significado especial porque su trabajo es más conocido por su presencia en televisión. “Para mí fue absolutamente emocionante porque no es el lugar donde habitualmente me ven. Me ven en la tele, no en la radio; por eso, para mí vale doble”, afirmó.

Cómo prepara cada emisión

Durante la entrevista, Graña describió parte de su rutina antes de salir al aire: “Yo voy a las nueve. Lo que hago es llevar a mi nena a la escuela y ahí me quedo una hora desayunando en un bar cualquiera, leyendo los diarios y preparando lo que voy a decir”.

Además, señaló que su propuesta radial se aleja de los formatos tradicionales y apuesta por un abordaje más pausado de la actualidad, con especial atención a la explicación de los temas. “Nosotros estamos haciendo otro tipo de radio, una radio que tiene más que ver casi con un podcast, donde somos pocos, hablamos mucho”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es profundizar en las noticias y ofrecer herramientas para comprenderlas. “Pensamos que lo que hay que hacer hoy por hoy es, sobre todo, tomarse el trabajo de entender, de explicar, de leer. Y eso es lo que nos ha dado algún grado de reconocimiento, como por ejemplo este”, concluyó.

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