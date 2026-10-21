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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial con sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

Baby Etchecopar, conductor de Basta Baby, por Radio Rivadavia, que volvió a ser nominado en la categoría Programa de interés general en AM habló con La Opinión Austral sobre su nominación y destacó el valor de compartir la noche con sus colegas.

Al ser consultado por las sensanciones de estar nominado expresó “Siempre me nominan, pero no se que se siente cuando te lo dan”, expresó entre risas. Y agregó “Es lindo estar nominado, vengo porque están todos mis compañeros. Es lindo que te nominen, yo tengo Martín Fierro, pero lo mejor es esto, estar dentro de la familia de la radio”, expresó en diálogo con La Opinión Austral.

Respecto al video de la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri, que compartieron en redes sociales, Etchecopar dijo: “Es una payasada. No hace falta, eso del presidente besarse con Yuyito frente a las cámaras. Esa pelotudes, dejala para las novelas”.

El pedido de Baby por los animales en situación de calle

Durante la entrevista, el conductor también se refirió a la protección animal y a la importancia de promover la adopción de perros que viven en la calle. Al recordar a su perrita, cuya muerte le generó tristeza, manifestó: “Estoy mal, la extraño mucho”.

Al ser consultrado sobre el proyecto de Ley de la diputada por la Libertad Avanza, Karen Reichardt, que propone crear el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC) para regular a criaderos, refugios, hogares de tránsito y guarderías en Argentina, Baby expresó: “Es una porquería, creo que la gente tiene que adoptar perritos de la calle. De hecho, soy proteccionista. No hay que usarlo para hacer política”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el acompañamiento a quienes trabajan en la protección animal debe traducirse en medidas concretas. “Hay que ayudar a los proteccionistas, el Estado les tiene que proveer de alimentos, castración gratuita”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de impulsar la adopción responsable y convocó a la comunidad a involucrarse: “Hay que laburar entre todos, porque hay muchos perros y pocos corazones”.

Televisión y su futuro en el streaming

En otro tramo de la charla, Etchecopar habló sobre los programas de televisión que sigue y mencionó su interés por la propuesta de Mario Pergolini. También expresó que le gustaría que Marcelo Tinelli regresara a la televisión. Al ser consultado por el nuevo ciclo de Masterchef Celebrity, el periodista fue categórico y dijo “No lo veo porque no me gusta nada de lo que hace Wanda Nara”.

Consultado sobre sus propios proyectos y adelantó que comenzará a hacer streaming y que ya compró el equipamiento necesario para poner en marcha la propuesta.