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El presidente Javier Milei visitó este miércoles la sede de la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox, en Madrid, donde mantuvo un encuentro con referentes de la organización y se comunicó por videollamada con su titular, Santiago Abascal. Aunque la Casa Rosada esperaba concretar una reunión presencial entre ambos dirigentes, los compromisos electorales del líder español impidieron que coincidieran.

“Amigo, ¿cómo andás? Dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la conversación telefónica, en alusión a las versiones que surgieron después de que el encuentro con Abascal no apareciera en la agenda oficial de su visita.

Desde el entorno del mandatario argentino explicaron que la ausencia del dirigente de Vox respondió a sus actividades de campaña, que incluían recorridas y actos políticos en distintas localidades del norte de España.

“Por eso estás en mi despacho. Estoy por el norte de España, viajando por todos lados. Lo que quieren es que no viaje, que quede encerrado en Madrid. Te agradezco mucho todo”, respondió Abascal durante la comunicación.

Por su parte, Milei expresó su satisfacción por el encuentro con los integrantes de la fundación y ratificó su afinidad política con el espacio español. “Es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Parecen que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad. Es un placer estar acá. Estoy con tu gente, si no nos vemos en esta, nos vemos en otra”, sostuvo.

Abascal destacó entonces el papel de la fundación: “Esa es la fundación que nos puso sobre el mapa, la Fundación Disenso, que también la odian mucho”. Disenso, presidida por Abascal, es la impulsora del Foro Madrid, la red que Vox creó en 2020 con dirigentes latinoamericanos y en la que Milei participa desde antes de llegar a la Presidencia.

El discurso al que aludió Abascal fue el que Milei pronunció por la mañana en un desayuno de Nueva Economía Fórum. Allí llamó a Sánchez “impresentable dictador” y dijo que los españoles tienen “una deuda de honor con su propia sangre” para “sacar a los socialistas a patadas”.

Sobre esos dichos giró el tramo siguiente de la conversación. “Me ha preguntado la prensa: ‘Oye, ¿qué le parecen los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno?’. Y yo: ‘¿Pero qué insultos? Me ha llamado dictador, igual que yo’”, contó Abascal. “Me parece que se acerca demasiado a la realidad”, agregó.

“Claro, digamos, es un problema de realidad extrema”, respondió Milei entre risas. “Sí, le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”. “No, no, todo muy bien dicho”, dijo Abascal.

El líder de Vox hizo luego referencia a las elecciones: “Ojalá la gente no se quede en casa y consigamos dar una buena noticia al mundo”. Los comicios generales fueron adelantados por Sánchez para el 29 de noviembre. Tras ese anuncio, la Casa Rosada confirmó este viaje, el tercero de Milei a Madrid en 2026.

“Nos vemos en el próximo viaje o cuando vos puedas ir para Argentina. Siempre es un gusto verte”, cerró Milei. “Pues será un placer. Muchas gracias por todo, Javier”, respondió Abascal. “Es un placer, Santiago querido. Abrazo”, se despidió el presidente.

Ante la ausencia de Abascal, el mandatario argentino se reunió con representantes de la Fundación Disenso, entre ellos el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la entidad, Jorge Martín Frías, según la agenda difundida para la visita.

La actividad formó parte del viaje de Milei a Madrid, que también incluyó su participación en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos. Se trató de una nueva visita del jefe de Estado argentino a España desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023.

El contacto con los referentes de Vox volvió a poner de manifiesto la cercanía política entre Milei y Abascal, quienes comparten posiciones en materia de soberanía nacional y mantienen una postura crítica frente a las políticas de izquierda.

Qué es la Fundación Disenso, el think tank vinculado a Vox

La Fundación Disenso es una organización privada española creada en 2020 como espacio de pensamiento e investigación asociado a Vox. Presidida por Santiago Abascal y dirigida por Jorge Martín Frías, desarrolla estudios, informes y actividades vinculadas con la actualidad política y social desde una perspectiva ideológica cercana al partido.

Entre sus principales ejes de trabajo figuran la defensa de la soberanía nacional, la libertad, la familia y el Estado de Derecho, además de la reivindicación de la tradición histórica y cultural española y de los vínculos entre Europa e Iberoamérica.

La entidad también organiza seminarios, conferencias y encuentros con dirigentes políticos e instituciones internacionales. Entre sus iniciativas se encuentra Foro Madrid, una plataforma de articulación con partidos, referentes y organizaciones que comparten posiciones críticas con los movimientos políticos de izquierda.

Otra de sus propuestas es el Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera, orientado a la formación política de jóvenes. Asimismo, Disenso publica informes sobre inmigración, legislación y actividad política, con enfoques alineados con los planteamientos de Vox.

Una parte relevante de su financiación procede de aportes del propio partido español, aunque la organización también contempló la posibilidad de recibir donaciones privadas y otras fuentes de recursos.

La relación política entre Milei y Abascal

La relación entre Milei y Abascal se consolidó a partir de coincidencias ideológicas y de sus críticas compartidas a los gobiernos y movimientos de izquierda. Ambos dirigentes mantienen contactos frecuentes y participan de espacios políticos internacionales vinculados con sectores conservadores y nacionalistas.

La visita a la Fundación Disenso permitió al presidente argentino sostener ese vínculo con referentes de Vox, pese a que no pudo concretarse la reunión presencial con su titular.

La videollamada, atravesada por bromas y expresiones de afinidad política, funcionó como una señal pública de continuidad de la relación entre ambos dirigentes en medio de la agenda electoral española y del nuevo paso de Milei por Madrid.