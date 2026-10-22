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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral, realizado por los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, dialogaron con el periodista Facundo Pedrini, quien celebró una noche especial en los Martín Fierro de Radio 2026. Junto a Tomás Trapé y Mauricio Vera, recibió el premio por Contragolpe, el programa semanal que comparten en Radio Con Vos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 22 de octubre de 2026.

En diálogo con La Opinión Austral, Pedrini destacó el valor del reconocimiento y remarcó que el galardón representa el esfuerzo compartido detrás de cada emisión.

“Fue un premio para el equipo”, expresó al referirse a la estatuilla.

El ciclo lleva dos años al aire y propone una mirada sobre la actualidad, con espacio para la conversación y el análisis de los temas que atraviesan la agenda nacional.

Al explicar la propuesta del programa, Pedrini reflexionó sobre las particularidades del lenguaje radial y la importancia de recuperar los tiempos de escucha.

Facundo Pedrini y equipo ganaron el premio a mejor Programa Semanal en FM.

“Nosotros tenemos que empezar a entender que la televisión tiene vértigo y la radio tiene silencios. Bajar un poco la velocidad y empezar a creer un poco más en las pausas, creo que es una buena forma de empezar a hacer radio”, sostuvo.

Sobre la identidad de Contragolpe, agregó: “Es un contragolpe a una época que a nosotros nos tocó escuchar de lejos, que no la entendemos del todo, pero que hacemos esfuerzos para entender y para pensar en voz alta como protagonistas”.

El director de noticias de Crónica TV, valoró el trabajo en equipo del programa. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LOA

El periodista también destacó la participación de figuras vinculadas a los temas de interés nacional, que forman parte de las conversaciones que propone el ciclo.

Consultado sobre los factores que contribuyeron a obtener el Martín Fierro, valoró el presente del equipo y el trabajo realizado en los últimos meses.

“Creo que los chicos están pasando un gran momento. De un tiempo a esta parte hemos trabajado contenidos muy cuidados”, afirmó.

Además, remarcó las posibilidades que ofrece el formato semanal para preparar cada emisión. “Es una radio líder, es un unitario, tenemos más tiempo para pensarlo. Es un programa semanal, así que somos felices por tener la oportunidad de hacerlo en Radio Con Vos con amigos”, expresó.

Ariel Said -director de Radio con Vos- junto a Facundo Pedrini -director de noticias de Crónica TV-, Leandro Gabriele y Diego Schnabel.

El desafío de conducir Crónica TV

Además de su trabajo en radio, Pedrini está al frente de la dirección de noticias de Crónica TV, una responsabilidad que definió como una tarea exigente, pero también gratificante.

“Crónica te consume todo, te pide todo y te da todo también. Es la marca más popular del país y es la pantalla más caliente de Argentina”, describió.

Al hacer un balance de su labor, destacó la dimensión colectiva del canal y el compromiso de quienes participan de su funcionamiento.

“Para mí es una gran responsabilidad estar a cargo de la gestión del canal. Es una construcción colectiva de casi 400 empleados que tiene la visión de Natalia Olmos, Raúl Olmos, Marcelo Carbone. Cuenta con un equipo de laburo que tiene a Verónica Crespo, Valentina Telis, Jorge Ghigliazza, Marcelo Álvarez trabajando en la conducción del canal”, señaló.

En ese sentido, reconoció el trabajo del equipo y el acompañamiento de quienes forman parte del proyecto. “Soy feliz de hacerlo, soy feliz de acompañarlos, estoy orgulloso de la familia que hicimos”, manifestó.

“Cara a cara” y sus proyectos en streaming

Durante la entrevista, Pedrini también habló sobre Cara a cara, el ciclo que realiza en streaming y que representa otro de sus desafíos profesionales. “Cara a cara es un lindo desafío y es un programa hermoso”, afirmó.

De cara a los últimos meses del año, se refirió a la continuidad de sus proyectos y al futuro de Crónica TV.

“Creo que Cara a cara va a seguir. Creo que Crónica tiene que seguir, porque el pueblo tiene que seguir”, expresó.