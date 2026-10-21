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La radio argentina celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). En el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, las principales figuras del medio se reunieron para reconocer el trabajo de conductores, periodistas y equipos radiales.

En ese marco, Marcela Feudale dialogó con La Opinión Austral durante la cobertura especial de Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose. La periodista y locutora llegó a la ceremonia nominada por Feudalísima, su ciclo emitido por Radio 10, y compartió sus sensaciones sobre la distinción y su vínculo con un medio que forma parte de su vida desde la adolescencia.

“Siempre es lindo, es un premio a la labor, a la tarea, a los años, a lo que uno desea tanto, que es hacer su trabajo”, expresó sobre la nominación.

Marcela Feudale habló de Marcelo Tinelli y su presente laboral

Consultada por el regreso de Marcelo Tinelli con un nuevo proyecto, Feudale valoró que el conductor explore otros formatos y destacó el equipo que lo acompaña.

“Me parece que también es tiempo de que despeguemos todos de todo. Él tiene también derecho a probar con otras cosas. Me parece que formó un buen equipo, está bárbaro lo que está haciendo”, señaló.

La locutora aclaró que no fue convocada para sumarse al programa y explicó que actualmente tiene una agenda laboral completa, que combina radio, streaming y televisión.

“Yo tengo streaming, tengo la radio, tengo C5N, estoy muy completa de laburo”, contó. También explicó que los horarios de ambos programas coincidían, por lo que habría sido imposible compatibilizar las actividades.

Su mirada sobre los Martín Fierro de la Música y la televisión

Durante la entrevista, Feudale también se refirió a la edición anterior de los Martín Fierro de la Música, aunque reconoció que no siguió demasiado la ceremonia. Entre los momentos que le llamaron la atención, mencionó la participación de Wanda Nara.

“Hoy en día las visualizaciones mandan. La gente es famosa porque tiene 300.000 visualizaciones. Yo vengo de un mundo distinto”, reflexionó.

Sobre la televisión, contó que no suele mirar demasiados programas de la pantalla abierta, en parte por el horario de su ciclo radial, que va de 20 a 22. En cambio, disfruta de las series y los contenidos disponibles en plataformas.

También fue consultada por MasterChef, pero reconoció que no estaba al tanto de las novedades del programa: “Te juro que no tengo ni la más puta idea de MasterChef”, respondió.

“No podría vivir sin radio”

Al hablar de su vínculo con el medio, Marcela Feudale resumió en una frase lo que representa para ella: “Para mí es mi forma de vida, yo amo la radio, no podría vivir sin radio”.

Su relación con la radio comenzó durante la adolescencia. Al recordar sus primeras experiencias como oyente, contó que escuchaba emisoras uruguayas cuando viajaba de vacaciones a la costa.

“Yo escuchaba mucha radio de Uruguay, Radio Carve, porque me iba de vacaciones a la costa y era lo único que llegaba. Tenía 14 años”, recordó.