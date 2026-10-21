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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral, realizado por los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, Pachu Peña compartió sus sensaciones por su primera nominación en estos premios y se refirió a su experiencia en la radio, un medio que considera una compañía desde su infancia.

Su primera nominación

El humorista compite en la categoría Labor Humorística por su desempeño en Re tarde, el programa emitido por Pop Radio. Aunque lleva muchos años vinculado a la radiofonía, reconoció que la nominación lo tomó por sorpresa.

“Una sorpresa, la verdad es que es una sorpresa. Hice radio muchos años y es la primera nominación, así que nada, disfrutando este momento”, expresó.

Consultado sobre si tenía alguna cábala para atraer la suerte durante la ceremonia, Peña se mostró distendido y prefirió dejar el resultado en manos del jurado.

“No, no, que gane el mejor y brindaremos por el que gane y por los que ganen”, respondió.

Su salida de MasterChef y el vínculo con sus compañeros

Durante la charla, Pachu también explicó por qué tuvo que dejar su participación en MasterChef. Según contó, su salida estuvo relacionada con compromisos laborales que ya tenía programados.

“Yo me tenía que ir, tenía una gira pautada de teatro afuera y, bueno, me tenía que ir”, explicó.

Aunque ya no participa del programa, aseguró que continúa en contacto con sus compañeros y sigue de cerca lo que ocurre en la competencia. Además, destacó el vínculo que construyeron durante la experiencia.

“Es un grupo muy unido, muy lindo y hablamos de lo que cocinan día a día, los desafíos, lo difícil que es. Algunos se ponen mal, algunos bien, yo trato de empujar siempre”, contó.

Peña también señaló que busca transmitirles tranquilidad frente a la exigencia del certamen y recordarles que se trata de una competencia. En cambio, entre sus compromisos laborales, reconoció que no tiene demasiado tiempo para dedicarse a la cocina en su casa.

“Tengo mucho, mucho laburo, no tengo tiempo de nada, por eso tampoco cocino”, comentó.

“La radio es una gran compañía”

Al hablar sobre lo que significa la radio en su vida, Pachu Peña destacó el lugar que ocupa este medio en su rutina cotidiana y su capacidad para informar, entretener y acompañar.

“Es una gran compañía que de chico sigo escuchando. Me subo al auto y pongo radio”, expresó.

Además, señaló que disfruta tanto de mantenerse informado como de escuchar música y divertirse. “Me gusta estar informado, me gusta divertirme, escuchar música. Está bueno, es una gran compañía”, concluyó.