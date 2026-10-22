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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante la ceremonia.

Entre ellas estuvo Juan Carlos “Toti” Pasman, nominado en la categoría Mejor Programa Deportivo por Fútbol 910, el ciclo que conduce en Radio La Red.

En diálogo con La Opinión Austral, el periodista expresó su orgullo por la nominación y reconoció que tenía expectativas de ganar el premio.

“Muy orgulloso, muy contento y después, la verdad que sí, que la expectativa es poder ganar el premio. Ojalá que se dé”, manifestó.

Sobre la competencia en su categoría, reconoció que la terna era exigente por la trayectoria de los equipos nominados.

La terna fue fue otorgada a Súper Mitre Deportivo, conducido por Gabriel Anello.

Análisis del fútbol argentino

Al analizar el fútbol argentino, Pasman destacó el atractivo de los torneos locales, aunque señaló algunos aspectos que considera necesario mejorar.

“Yo lo veo bien al fútbol argentino. Obviamente hay cosas para mejorar. Una puede ser el formato y, sobre todo, algunos arbitrajes, pero después los campeonatos son apasionantes y eso creo que solo se consigue en el fútbol argentino”, sostuvo.

Qué dijo Toti Pasman sobre Boca y River

Consultado por el presente de Boca Juniors, el periodista consideró que el equipo atraviesa uno de los mejores momentos de la gestión de Juan Román Riquelme.

“Es el mejor momento de la gestión Riquelme. Tiene para ganar cinco torneos de acá a fin de año. Vamos a ver cuántos gana, pero el Vasco lo hizo muy bien a Boca, generó un nuevo clima, un nuevo liderazgo y la verdad que está muy bien Boca”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el buen momento del conjunto xeneize no significa que River Plate no tenga posibilidades de conseguir sus objetivos.

“Boca está bárbaro y ojo con River también”, advirtió, al referirse a los desafíos que tenía por delante el equipo de Núñez.

Además, al elegir a los cinco equipos más grandes del fútbol argentino de los últimos 15 años, mencionó a Boca, River, Racing, Estudiantes y Rosario Central.

Quién debería usar la camiseta número 10 de la Selección argentina

Pasman también opinó sobre el futuro de la Selección argentina y la posibilidad de que otro futbolista lleve la camiseta número 10 tras la salida de Lionel Messi.

“Yo se la daría a Enzo”, respondió al ser consultado sobre su elección. También mencionó a Nico Paz, aunque consideró que entregarle esa responsabilidad podría significar una presión adicional para el joven futbolista.

“Hay muchos que le dan la 10 a Nico Paz, que la rompió, metió dos goles. Yo creo que para mí es cargarlo de presión, pero lo que decida Scaloni va a estar bien”, expresó.

Por último, al imaginar una formación ideal para la Selección argentina, Pasman se inclinó por mantener la base del equipo que disputó el Mundial, con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez en defensa, y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como alternativas en el mediocampo.

También mencionó a Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nico Paz entre las opciones para integrar el equipo.