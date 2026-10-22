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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

Entre las figuras entrevistadas estuvo Andrea Rincón, nominada en la categoría Columnista de Espectáculos por su trabajo en el programa ¿Quién paga la fiesta?, de Rock & Pop. Durante la charla, la actriz compartió su emoción por la nominación, contó cómo lleva adelante sus propios proyectos y se refirió a las críticas que reciben las mujeres en la televisión.

Su nominación

Rincón se mostró feliz y emocionada por haber sido considerada en los premios de APTRA. Al recordar cómo recibió la noticia, contó que en una oportunidad anterior había esperado una nominación que finalmente no llegó y que aquella situación la había afectado.

“Feliz, claramente. La verdad es que muy emocionada”, expresó al ser consultada por La Opinión Austral.

La actriz relató que, en su primera experiencia, tenía expectativas de ser nominada y se sintió decepcionada cuando no apareció entre las elegidas. “Cuando vi que no me habían nominado, me puse a llorar”, recordó.

Esta vez, en cambio, la noticia llegó cuando ya no la esperaba. “Este año, en que no lo esperaba, sucedió”, señaló.

Para Rincón, el reconocimiento tiene un valor especial, más allá de lo que ocurriera durante la ceremonia. “A veces, cuando con solo que te nominen es un montón”, reflexionó sobre la importancia de que su trabajo sea tenido en cuenta.

En ese sentido, explicó que detrás de cada proyecto hay un esfuerzo que muchas veces no se ve y que la nominación representa una forma de valorar todo ese recorrido.

“Vieron lo que estoy haciendo y no te puedo explicar lo que es”, expresó emocionada.

El esfuerzo detrás de sus proyectos

Durante la entrevista, Rincón también habló sobre el trabajo que realiza para sostener sus propuestas profesionales. Explicó que, en los últimos años, comenzó a impulsar sus propios proyectos, lo que implica asumir distintas responsabilidades y afrontar los costos de producción.

“En mi caso, yo me autoproduzco, yo me produzco, soy mi propia productora de todo lo que hago”, detalló.

La actriz enumeró las tareas que debe realizar para llevar adelante cada iniciativa y remarcó el desgaste que supone ocuparse de diferentes aspectos al mismo tiempo.

“Cuando vos te producís, te dirigís, conducís, te maquillás, te peinás, barrés, limpiás, llamás a los invitados, mandás el auto y hacés todo, es muy agotador”, relató.

En ese contexto, explicó que espera que el esfuerzo tenga algún tipo de reconocimiento. Por eso, destacó la importancia de haber sido nominada en esta edición de los Martín Fierro de Radio.

“Esperás, ¿viste?, un mínimo, un mínimo mínimo al final. A veces está bueno y esto lo estoy disfrutando”, sostuvo.

Consultada sobre qué significaría ganar el premio, respondió con entusiasmo: “Si levanto el galardón, imaginate que ya toco el cielo con las manos, pero ya esto es un montón porque me vieron”.

La exposición pública y el desgaste físico

Rincón también se refirió a la exposición que volvió a tener en el último tiempo y sostuvo que está vinculada con el trabajo que realiza y con las apuestas profesionales que decidió encarar por cuenta propia.

“Estoy en boca de todos por mi trabajo, por lo que me estoy matando por hacer”, afirmó.

La actriz explicó que, mientras en otros momentos de su carrera recibía convocatorias para distintos trabajos, en los últimos años comenzó a producir sus propias propuestas. Según contó, esas iniciativas demandan inversión económica y muchas horas de dedicación.

“Estos últimos años me estoy yo produciendo. Son apuestas que salen dinero y son apuestas que llevan mucho cansancio físico”, señaló.

Durante la charla, también habló sobre los comentarios que recibe acerca de su aspecto físico y vinculó su experiencia con el ritmo de trabajo y la exigencia de tener que estar pendiente de múltiples cuestiones.

“A veces la gente me dice: ‘Estás muy flaca’. Estoy flaca porque cuando la cabeza sobrepiensa y vos estás a mil, por más de que comas muchísimo, el cuerpo gasta muchísimo”, expresó.

Frente a los cuestionamientos sobre si merece o no el reconocimiento, Rincón fue contundente y defendió el esfuerzo que, según explicó, hay detrás de su trayectoria.

“No me interesa si la gente dice si lo merezco o no lo merezco. Yo lo sé y lo sabe Dios. Yo me lo merezco”, afirmó.

La doble vara hacia las mujeres en televisión

Otro de los temas que abordó la actriz fue el trato que reciben las mujeres en los medios de comunicación. Consultada sobre las críticas hacia figuras femeninas por su aspecto físico, planteó que existen diferencias en la forma en que se juzga a hombres y mujeres que trabajan frente a cámara.

“Yo creo que con los hombres es una cosa y con las mujeres es otra”, sostuvo.

Para fundamentar su postura, señaló que ha visto a conductores varones con características físicas que, desde su perspectiva, no suelen generar el mismo nivel de cuestionamiento que reciben las mujeres en situaciones similares.

“He visto hombres gordos con los dientes desprolijos y muy pocas veces vi mujeres subidas de peso conduciendo en televisión o desaliñadas”, expresó.

Rincón consideró que las mujeres están más expuestas a críticas por su apariencia y por sus comportamientos frente a cámara. “Hay un montón de cosas que suceden en la televisión que son muy criticadas siempre que las hace una mujer, pero cuando las hace un hombre nunca pasa nada”, manifestó.

En ese sentido, también recordó los cuestionamientos que recibió por no contar con un título específico y estar nominada a un premio. Para ilustrar su planteo, mencionó a Jorge Lanata y comparó las críticas hacia su formación con el recorrido de figuras masculinas de los medios.

“Me criticaron por no tener un título y estar ternada”, contó. Luego, planteó cómo cambiaría la reacción pública si una mujer tuviera las mismas actitudes que algunos conductores varones.

“Si una mujer hubiese estado subida de peso fumando así en la televisión, ¿qué hubieran dicho? La hubiesen echado a los dos días”, sostuvo.

Las críticas

La actriz también habló sobre los comentarios negativos que recibe y explicó que detrás de cada proyecto existe un proceso de preparación que no siempre es conocido por el público.

“Yo me preparo, chicos. Yo no tengo que decir lo que hago”, afirmó.

Como ejemplo, contó que trabajó con una coach actoral después de recibir un Martín Fierro por actuación, aunque ese proceso no fuera visible para quienes siguen su carrera. También mencionó la preparación vocal y el trabajo que realiza cada vez que la convocan para interpretar un personaje.

“Nadie se enteró de que yo estuve trabajando con una coach actoral. Nadie sabe si yo tengo una coach vocal. Nadie sabe con quién yo trabajo cada vez que me llaman para hacer un personaje o algo”, explicó.

Además, cuestionó que muchas personas opinen sobre su desempeño sin conocer sus horarios de estudio ni el esfuerzo que dedica a perfeccionarse. “Nadie sabe lo que yo estudio o lo que yo hago, pero todos critican”, expresó.