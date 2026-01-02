Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Demoras en Aeroparque debido al mal tiempo en distintos puntos del país

Más de 50 operaciones, entre despegues y aterrizajes, se encuentran afectadas hoy en el Aeroparque Jorge Newbery, debido a las tormentas que se registraron en distintos puntos del país y que obligaron a la cancelación de algunos vuelos y la reprogramación de otros.

Esta mañana, muchos despegues registraban demoras significativas, de entre media hora y una hora promedio, porque en algunos casos varias aeronaves no pudieron llegar a tiempo de regreso desde sus puntos de origen debido a las condiciones climáticas.

Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, sufrió la afectación de cinco de sus aviones que sufrieron las consecuencias del granizo y debieron quedar “en inspección”, por lo que no pudieron despegar ayer desde Córdoba.

Según las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, una de esas aeronaves ya fue recuperada y está nuevamente en servicio, mientras que se trabaja para volver a poner a disposición de las operaciones a las cuatro restantes.

El aeropuerto de Córdoba tuvo que ser cerrado ayer temporalmente como consecuencia de un violento temporal de viento y granizo que se abatió sobre la zona de la estación aérea.

La capital mediterránea se vio afectada por una fuerte tormenta con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora con caída de granizo de gran tamaño, lo que no solo provocó daños en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en los vehículos estacionados al aire libre, sino que afectó a varios aviones que, o aterrizaban o se encontraban estacionados en las plataformas de la estación aérea.

Un avión de Latam sufrió la rotura de su parabrisas debido al granizo, y esta mañana se mantenían las condiciones adversas en el aeropuerto cordobés, lo que dificultaba la normalización de las operaciones.

Precisamente la afectación de cinco aeronaves de la compañía estatal, obligó a la empresa a reprogramar varios de sus servicios y si bien éstos fueron debidamente anunciados a los pasajeros, la situación no impidió que mucha gente se abroquelase esta mañana en los mostradores a la hora de viajar.

Paralelamente, cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados por diferentes motivos ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.__IP__

Las demoras en los despegues, provoca luego demora en los arribos, puesto que los vuelos que salen atrasados posteriormente llegan también con atraso y este efecto dominó repercute en los servicios posteriores del resto del día.

Fuentes aeroportuarias indicaron, que la situación podría tender a normalizarse durante las últimas horas de la tarde y a medida en que las aeronaves afectadas puedan ser puestas nuevamente en servicio, pese a lo cual Aerolíneas Argentinas no presenta y no prevé cancelaciones hasta el momento.