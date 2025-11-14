MasterChef Celebrity (Telefe) sigue apostando a las figuras internacionales; en este marco, la panelista Paula Varela aseguró, a través de sus redes, que un reconocido artista de talla mundial ya ha grabado su participación, como invitado especial, en el reality culinario conducido por Wanda Nara.

“Arden las cocinas… en este momento, Sebastián Yatra está en MasterChef“, aseveró la periodista en un mensaje que, rápidamente, se viralizó. Varela sumó un comentario picante, que aludía a la reciente visita de otro actor de Hollywood a los estudios de Telefe: “Dios mío, no me quiero imaginar lo que es eso, no me quiero imaginar a Wanda, después de Jonnhy Depp, Sebastián Yatra…”.

La comunicadora continuó brindando detalles sobre el rol del cantante en el ciclo. “Va a estar en Masterchef, viste que suelen llevar figuras, artistas invitados, que acompañen a los jurados, que estén en alguna que otra cosa cocinando”, indicó. Finalmente, Paula cerró con una aclaración sobre su función en el set: “Obviamente, él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes”.

La noticia del invitado especial se da un día después de una tensa gala de eliminación; la emisión del miércoles 12 de noviembre, comenzó con nueve participantes en riesgo de expulsión: Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Andy Chango.

A pesar del esfuerzo demostrado, el periodista de espectáculos, Luis Ventura, preparó un plato que no convenció al exigente jurado; su propuesta, una trucha confitada con curry verde y jengibre, fue evaluada por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes tomaron la decisión final de expulsarlo del programa de cocina.

Por otro lado, los participantes que más se destacaron por su performance y lograron asegurar su permanencia, fueron: Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez; en tanto, los salvados, fueron: Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson, Emilia Attias y Walas, quienes pudieron subir al balcón.

