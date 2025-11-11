Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, Disney Pixar presentó el esperado primer avance de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga animada. En el tráiler, Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes de Bonnie viven una nueva amenaza: la llegada de una tecnología que podría dejarlos obsoletos.

El clip de menos de un minuto deja entrever la trama central. Un misterioso paquete llega a la casa de Bonnie. Todos los juguetes se preparan para recibir a un nuevo compañero… pero no se trata de un muñeco, sino de LilyPad, una moderna tablet con inteligencia artificial y una voz encantadora (interpretada por Greta Lee, vista recientemente en Tron: Ares).

“¡Soy LilyPad, vamos a jugar!”, dice el dispositivo en el tráiler, mientras los juguetes observan horrorizados. La escena deja claro el conflicto principal: los personajes clásicos deberán competir con una nueva forma de entretenimiento digital que amenaza con reemplazarlos.

Jessie toma el protagonismo y llega una nueva villana tecnológica

En esta entrega, Jessie será la gran protagonista de la historia. Según adelanta Pixar, su liderazgo será clave para unir al grupo frente al desafío que representa LilyPad. Por primera vez, el villano de la saga no será un juguete, sino una tecnología que simboliza los cambios en la infancia moderna.

La película contará con las voces originales de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) y Blake Clark (Slinky), bajo la dirección de Andrew Stanton, responsable de clásicos como Wall-E y Buscando a Nemo.

Pixar busca recuperar la magia tras una etapa difícil

Toy Story 5 llega en un momento clave para Pixar, que busca recuperar el entusiasmo del público tras el tropiezo comercial de Elio. Según Pete Docter, guionista y productor de la saga, esta nueva entrega “sorprenderá al público y traerá de vuelta la emoción que siempre ha caracterizado a Toy Story”.

Cuándo se estrena Toy Story 5

Según el poster presentado este miércoles por Disney Pixar, el estreno de Toy Story 5 está previsto para el 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo. Con una mezcla de nostalgia, humor y crítica al avance tecnológico, la película promete ser uno de los grandes éxitos del verano.