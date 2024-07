Tras la emotiva propuesta de matrimonio que le hizo Matías Alé a Martina Vignolo en los Martín Fierro Federal, finalmente, revelaron el día que se casarán. Durante el programa “Re despierto” (TN), el cual es conducido por Guido Martinez, los enamorados confirmaron la fecha y dieron impactantes detalles acerca de dónde será la boda.

¿Cuándo se casarán Martina Vignolo y Matías Alé?

Matías, expresó: “Las cosas se dan como se tienen que dar. Si te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces que nos hemos mirado durante 15 segundos, en silencio, y nos conectamos con el alma”.

Matías Alé y Martina Vignolo en el programa “Re despierto” (TN).

Ante esto, Martina dijo la fecha oficial de la boda. “Va a ser el 25 de octubre de 2025″, indicó. “Nos gusta el número y nos gusta el 10″, sumó Alé.

Anteriormente, en una charla con Intrusos, el actor aseguró que piensa hacer varias fiestas porque su idea es federalizar su boda. “Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro”, comentó.

Y, explicó: “Es que esto me lo gané (el Martín Fierro) por la conducción que hice en Córdoba, entonces, me voy a casar ahí; Martu, es de Mar del Plata; por ende, también vamos a hacer la fiesta allá; yo, soy de Buenos Aires, y lo voy a hacer en la Bombonera… Y, en Mendoza, también. Además, no me entran todos mis amigos. Hace 25 años que estoy en el medio”.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Martina Vignolo y Matías Alé?

Cuando recién se conocía que comenzaron a salir, en “Socios del espectáculo” (El Trece), programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Alé dio detalles de cómo comenzó el vínculo.

“Nos conocimos en el teatro de Mar del Plata. Ella trabajaba en el infantil, haciendo de “Mumi”, su personaje. Ya conocía a sus padres, Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente. Yo trabajando y ella, también, en la suya. No pasó nada en el verano, nos encontramos ahí y, después, volvimos a Buenos Aires y conectamos”, confesó Matías.

Y, prosiguió: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad, no afecta en nada y no nos damos cuenta. Es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, haciendo referencia a que él tiene 46 años.

Además, Alé reveló que desea formar una familia. “No quiero ser padre el día de mañana, quiero serlo hoy. Ya se lo dije”, lanzó, emocionado.

“En un futuro lejano”, determinó la joven y él aceptó sus condiciones. “No tengo apuro. Quiero que ella sea la madre”, finalizó.

Leé más notas de La Opinión Austral