Hace poco más de un año, Mirtha Legrand se sorprendía con la escultura que le hicieron en su ciudad natal, Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe, a modo de homenaje a su ciudadana más ilustre.

Pero la escultura no estaba muy lograda y tras su queja, el creador de la pieza aceptó rehacerla. A la conductora no le gustó demasiado, pero decidió aceptar el homenaje y que quedara así como estaba.

Sin embargo, en las últimas horas tuvieron que remover la estatua de la diva porque personas que no pudieron ser identificadas atacaron la escultura. La obra sufrió daños en el cabello, en el sillón y hasta le arrancaron un aro.

Mirtha Legrand, en su programa “La Noche de Mirtha“, expresó su descontento con el busto que le hicieron en su ciudad natal, Villa Cañás. La diva dijo que la estatua era “fea” y que no la representaba bien.

Legrand ya había pedido cambios al busto el año pasado, pero no quedó satisfecha con el resultado. “Yo no soy así, yo no soy esa“, se lamentó, refiriéndose a la escultura.

El artista que hizo la obra

Daniel Melero es un artista cordobés que fue convocado para hacer la estatua de la diva, de 96 años, y presentarla en la ciudad santafesina de Villa Cañás, lugar donde nació Mirtha.

La escultura se presentó durante el festejo por los 121 años de la fundación de Villa Cañás y fue ubicada en una de las glorietas del predio que lleva su nombre y que tiene material fotográfico y filmaciones de la diva, a lo largo de su extensa carrera.

Por pedido de la diva, la modificó para que quedara más parecida a ella. Pero ahora no se sabe si el artista se ofrecerá a repararla para que vuelva a estar en condiciones para que la visiten.