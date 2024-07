Durante un vivo, Guido Süller hizo un fuerte descargo en contra la hermana de la cantante Lali, Anita Espósito, quien es su compañera en el programa de Luzu TV “Patricia y familia”; tras sus escandalosas declaraciones, fue a “LAM”, programa conducido por Ángel de Brito, y volvió a lanzar unos fuertes comentarios sobre su compañera, situación que ella no dejó pasar y terminaron protagonizando un picante cruce en el streaming.

¿Qué había dicho dijo Guido Süller sobre Anita Espósito en el vivo?

Guido, indignado, comenzó diciendo: “¿Ustedes vieron la forma en la que me trata Anita Espósito en “Patria y familia”? ¿Les parece que yo merezco ese trato, esa indiferencia, esa cara de culo, esos silencios?”.

Ante esto, aseguró: “¿Qué le hice yo a esa chica que ni la conozco?. La verdad, la conocí ahí. No le hice nunca nada”.

“Ponele que a mí no me guste la hermana, por decirte un ejemplo, no me gusta Lali, que si me gusta, o no me gusta que sea tan feminista o tan Peronista o Kirchnerista… todo lo lleva a la política o a la mujer. Yo, soy promujer; a mí, me encanta la mujer, es mi público, pero… no soy feminista, porque, serlo, es un extremo. Es lo mismo que ser machista, es el otro extremo; pienso que hay que estar en el medio”, manifestó.

Luego, se refirió a cómo lo trató Espósito al aire. “La única vez que pude conducir era con ella y estuvo cincuenta minutos muda, mirando su celular y con cara de culo. Llego, leo la rutina, lo que hay que hacer y, después, me siento en el escritorio… Directamente, fue un boicot. Todos los comentarios dicen que “el programa no se podía mirar”. Si no tenés feedback con tus compañeros, sobre todo con ella, es muy incómodo”, concluyó.

Los polémicos dichos de Guido Süller sobre Anita Espósito

En LAM, Süller volvió a remarcar que le resulta difícil trabajar con Anita.

Ximena Capristo, que estaba de angelita invitada, aseguró que su integrante preferida del programa de stream es la hermana de la cantante. “Sobre gustos no hay nada escrito”, le respondió el mediático, dejando entrever una polémica.

La exparticipante de Gran Hermano, opinó: “Me parece que es un ejemplo de superación. Me copa eso; me gusta cómo habla, cómo la sigue a hermana…”. A lo que De Brito la interrumpió y, muy picante, lanzó: “Si… pero Guido dice que es media cho… como compañera”.

Y, Pepe Ocho, reafirmó: “Sí, es pésima” Ahí, Süller tomó la palabra y explicó: “Hice un vivo de “TikTok” y había una pregunta que se repetía que era “¿qué pasa con Anita?” y, al final, la contesté. Lo que pasa es que ella inventó el término de “que se va a negro”, que es meterse en el teléfono, no participar y estar caracúlica”.

Picante cruce entre Guido Süller y Anita Espósito durante “Patria y familia”

Tras todo el revuelo que se generó, ambos protagonizaron una pelea en vivo.

Todo sucedió cuando le preguntaron a Anita si “había escuchado lo que había dicho Guido en LAM”. Ante esto, respondió: “Estoy bien. Estaba en el gimnasio. Después, de ahí, me fui a cocinar unos fideos. Eso, fue todo. ¿Qué voy a hacer?”.

Y, continuó: “No es la primera vez en la vida que escucho en la televisión o veo en las redes algo referido a mí, mi familia, así que… todo bien”.

A raíz de estos dichos, Guido le contestó: “Bueno, pero… yo, igual, de tu familia no dije nada, jamás diría nada. No me gusta, porque se han metido tanto con mi familia que, a mí, me duele hablar de la familia de otros”.

Y, Anita, comentó:“Me refiero a que ya estoy acostumbrada a leer cosas de mí y de mi familia, sobre todo de mi familia”.

Tras estas declaraciones, todos en la mesa empezaran a bromear sobre quién era famosa en su familia y Guido dijo: “Te voy a hacer famosa”. “No, no quiero ser famosa”, le devolvió la hermana de Lali.

Por último, aseguró que “le daría miedo ir a “LAM”. “Siento que no tengo nada interesante para decir”, afirmó.

Luego, el programa continuó con su programación habitual y los protagonistas casi ni se dirigieron la palabra.

