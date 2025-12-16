Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Ola, presidente de la Asociación Civil Nadando Argentina ratificó que Santa Cruz será sede de la Copa Mundial de Natación de Aguas Frías (Winter Swimming World Championship) en 2028.

El evento será histórico para Santa Cruz y Argentina y está previsto que se lleve a cabo frente al majestuoso glaciar Perito Moreno en El Calafate. Tras muchos años de trabajo con la intención de conectar a Argentina con este deporte”.

La Opinión Austral cubrirá la presentación oficial de este evento en Buenos Aires, que contará con la participación de destacadas figuras políticas y deportivas. Se espera la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y la ministra de la Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci. También estará presente Matías Ola, quien es el presidente de la asociación civil Nadando Argentina.

“Este circuito de campeonatos se realiza desde hace más de 30 años en países nórdicos. Por primera vez en la historia, un Campeonato Mundial de este formato sale de los países nórdicos y se instala en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, Argentina, la Patagonia y la provincia de Santa Cruz, es una gran alegría conseguir esta sede”, dijo Matías Ola a LU12 AM680.

El deportista contó que estuvo en “Finlandia las últimas semanas compitiendo contra Polonia para obtener la organización, es un gran logro”, repitió y expliucó que “el trabajo previo y la demostración de lo que se puede lograr en el glaciar con eventos anteriores fueron claves para la elección de Argentina como sede”.

La organización venía realizando todos los años un formato más pequeño, la Winter Swimming World Cup, que sirve de gran promoción y preparación.

Parque Nacional

La sede argentina resultó novedosa y se impuso, en gran parte, por realizarse en un Parque Nacional, destacando la belleza del entorno único de nadar frente al glaciar Perito Moreno. Los campeonatos europeos suelen hacerse en ciudades principales con puertos, como Yumen, Moscú o San Petersburgo, mientras que el evento argentino ofrece un paisaje inigualable.

Argentina será la sede del Mundial de Natación en Aguas Frías 2028.

El Mundial de Natación de Aguas Frías se celebra cada dos años. La edición de 2026 tendrá lugar en Finlandia en marzo, mes en el que se anunciará oficialmente el traspaso de la bandera del evento a Argentina para 2028.

“Esto da un lapso de dos años para la promoción de la sede. El evento en el Lago Argentino se realizará en agosto, a diferencia de Europa donde es en marzo, permitiendo a los nadadores europeos aprovechar sus vacaciones de agosto (su “enero”) para viajar”, precisó Ola a “La Decana de la Patagonia“.

“En los países nórdicos, la competencia se da cortando el hielo de lagos o mares congelados para crear una piscina de 25 metros, donde la temperatura del agua está en 0°C. En el Lago Argentino el agua no se congela, pero desciende a 2°C en pleno invierno, permitiendo celebrar todas las distancias de competición”, explicó el nadador.

El deporte consiste en nadar en agua fría sin traje de neopreno. Es fundamental contar con una base aeróbica que da la natación, y después se trabaja en la adaptación al frío para poder competir.

La ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, junto al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Patagonia

“Desde que se comenzó a introducir este deporte a nivel internacional en la Patagonia, se sumaron muchísimos nadadores argentinos de todo el país, incluyendo participantes de Tucumán, Mendoza, San Juan, Buenos Aires y muchísimos patagónicos, lo que habla del buen nivel de los nadadores nacionales. La fundación Nadando Argentina, una organización sin ánimo de lucro, llevó a 15 nadadores a competir en Estonia en 2024, trajimos muchas medallas”, precisó el entrevistado.

Se espera que el Mundial de 2028 convoque a un número de participantes similar al de Finlandia que ya cuenta con 1500 inscriptos y espera superar los 2500 nadadores de 50 países. Argentina, con su escenario único, la cantidad de nadadores nacionales y la promoción en toda Latinoamérica, podría alcanzar una cifra parecida.

Este movimiento deportivo y el consiguiente turismo generan una gran expectativa en la organización.

La realización de un evento de esta magnitud dentro de un Parque Nacional requiere una evaluación periódica y un trabajo en conjunto para asegurar la conservación del entorno.

La propuesta de la organización es nadar en aguas abiertas sin utilizar embarcaciones a combustión, generando propuestas que van de acuerdo a los niveles de conservación exigidos. En el agua nunca habrá más de 10 nadadores al mismo tiempo, ya que las series son de un máximo de 10 competidores. El evento contará con todas las regulaciones de una competencia de natación, con jueces, federación, tiempos marcados y la seguridad requerida en el Parque Nacional Los Glaciares. La competición consta de 14 categorías de edades y 15 distancias que van desde los 25 hasta los 1000 metros, en los estilos crol, mariposa y pecho.