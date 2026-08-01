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Un hombre fue detenido este sábado, pocas horas después de asesinar a golpes a su hijo de 12 años, un niño con autismo, en una vivienda del barrio San José, al sur del conurbano bonaerense.

El hecho salió a la luz tras un llamado al 911. Al llegar a un domicilio ubicado sobre la calle Río Negro al 1800, en el partido de Lomas de Zamora, los efectivos fueron recibidos por la propietaria de la casa, Ofelia Leiva, quien relató lo ocurrido.

En esa vivienda también residía Néstor Rubén Godoy, de 41 años, quien durante los fines de semana quedaba a cargo de su hijo, Nahuel Benjamín Godoy. De acuerdo con la investigación, el hombre atacó al menor y le provocó la muerte.

Al ingresar al inmueble, los policías encontraron al chico sin vida sobre una cama. El cuerpo presentaba un fuerte traumatismo en el tabique nasal, abundante pérdida de sangre y un importante edema en el lado derecho del rostro.

En ese momento, el padre admitió ser el autor del crimen, por lo que quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia. En las próximas horas será alojado en una unidad penitenciaria.

La abuela de la víctima explicó que Nahuel vivía junto a su madre en Lanús, debido a la separación de la pareja. Según indicó, el padre lo retiraba cada viernes y lo devolvía los domingos por la noche.

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