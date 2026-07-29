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El crimen de Nicolás Antonio “Toño” Tula (37), peón de estancia que fue sometido a tormentos inhumanos antes de ser asesinado en mayo del 2023 en Las Heras, retoma centralidad en la agenda judicial. Según confirmaron fuentes oficiales y dio a conocer el diario La Opinión Austral, el juicio oral contra los responsables comenzará de manera definitiva en agosto.

El hombre era oriundo de la provincia de La Rioja y había llegado recientemente a Caleta Olivia junto a su madre “para cambiar de aire“, según comentó su prima Brenda Tula a este medio. En la localidad caletense se unieron a otros familiares que se habían mudado con anterioridad y ya estaban asentados en la ciudad. Pronto consiguió trabajo como peón en una estancia.

La cobertura de La Opinión Austral.

La crueldad del hecho que estremeció la región

Como ha reconstruido este medio, el suceso ocurrió en una zona rural apartada, donde Tula desarrollaba su actividad habitual. Era reconocido por su dedicación y trabajo honesto en el campo, fue abordado sorpresivamente y sometido a una agresión prolongada: recibió golpes de distinto tipo, lesiones graves y torturas que antecedieron a su muerte.

Su cuerpo fue hallado en un zanjón escondido con ramas y una chapa, le dieron 34 puñaladas en distintas partes del cuerpo, lo enterraron y abandonaron moribundo. La Opinión Austral reveló en exclusiva que los asesinos arrastraron el cuerpo de Tula unos tres kilómetros de matas, coirones y tierra yerma hasta el lugar de su muerte

Un peón y su nieto involucrados en el crimen

Valeriano “Chipi” Hernández, un peón rural de 54 años, que trabaja en la estancia “Los Álamos”, es conocido por la Policía por otros delitos en el pasado. Había sido detenido junto a su hijo de 16 años, pero la Justicia decidió liberar al menor y mantener la prisión preventiva para el adulto, quien, hasta el momento, prosigue privado de su libertad.

Hernández al ser detenido por la Policía de Santa Cruz.

Años de investigación hasta llegar a la fecha del juicio

Desde aquel momento, la causa transitó por una larga etapa de recolección de pruebas, entrevistas a testigos y peritajes complejos. La Opinión Austral ha seguido cada paso. Luego de la investigación, que duró años, se programó el inicio del juicio para el 26 de agosto del corriente año.

En esa instancia, Hernández será juzgado por “homicidio doblemente calificado de la figura prevista en el artículo 80del Código Penal y sus incisos 2 y 6″, es decir, por ensañamiento, alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.