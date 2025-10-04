Tras iniciar las grabaciones de “MasterChef Celebrity” (Telefe), Maxi López dialogó con la prensa y destacó la buena sintonía que mantiene con su exesposa y madre de sus tres primeros hijos, Wanda Nara, quien, además, es la conductora de la nueva edición del reality culinario. “Hoy estamos en un momento muy positivo de paz y amor; yo creo que va a ir bien. Puedo hablar por mí: me gusta este momento que estamos teniendo, sobre todo, por los chicos”, aseveró el exfutbolista.

Acerca de su rol en el reality de cocina, López, manifestó: “Es algo diferente y lo estoy disfrutando; hay muy buena vibra y el grupo de trabajo me encantó; está muy bien armado”, sostuvo.

Además, contó detalles de su regreso a la Argentina. “Vine a Argentina por otras cuestiones. Estoy contento de estar acá. Desde que tuve la primera charla, ya me puse a practicar. Con mi mujer está todo charlado, sabe que hay buena onda”, dijo.

Consultado sobre Mauro Icardi, prefirió mantenerse al margen. “De otras personas no opino”, lanzó. Sobre su ausencia en los premios Martín Fierro, explicó: “Estaba invitado, pero tengo un chico que está recién operado; me quedé cuidando al nene, porque la mamá tenía que trabajar”, sostuvo en relación a la reciente intervención que tuvo Valentino.

El tenso reclamo legal de Icardi que incomodó a Wanda Nara en la disputa por sus hijas

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial: el futbolista, a través de sus representantes legales Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó un escrito en el Ministerio Público Tutelar para que las comunicaciones con sus hijas Isabella y Francesca se desarrollen de manera directa, sin la participación de su madre.

La medida surge tras un informe elaborado por la licenciada Fernanda Mattera, coordinadora del Equipo Técnico Infanto Juvenil, en el que se evaluó la evolución de la revinculación paterno-filial; el documento describe que las charlas entre Icardi e Isabella han resultado amenas y extensas, con un vínculo fluido y afectivo.

En cambio, con Francesca, la situación aparece más compleja: si bien hubo contactos telefónicos, la niña se mostró reticente y algo distante, reflejando un malestar vinculado con las publicaciones de su padre en redes sociales; a pesar de esto, el informe destacó que el futbolista mantiene un grupo de WhatsApp activo donde expresa afecto y comparte material audiovisual con sus hijas.

Un punto central es que todas las llamadas se realizan desde el teléfono de Nara, quien, según el informe, ha mostrado disposición a facilitar los contactos; sin embargo, las abogadas de Icardi solicitaron que esta intermediación llegue a su fin y que las niñas puedan hablar con su padre desde un dispositivo propio, con el objetivo de “preservar la intimidad del vínculo paterno”.

La petición habría generado un fuerte malestar en Wanda, que considera que siempre ha colaborado para mantener la comunicación entre las niñas y su padre pese a la distancia geográfica; actualmente, Icardi reside en Turquía junto a su pareja, La“China” Suárez, mientras que Isabella y Francesca permanecen en la Argentina con su madre.

La resolución judicial aún no está definida, pero el pedido reabre tensiones en una relación que, en los últimos años, ha tenido múltiples idas y vueltas, tanto en lo personal como en lo legal; el trasfondo de la disputa vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la vida pública de la pareja y la necesidad de resguardar la intimidad de sus hijas.

