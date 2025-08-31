Máxima Zorreguieta habló de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos y un periodista argentino vivió un incomodo momento con el Rey En la previa del Gran Premio de Países Bajos, la reina Máxima Zorreguieta habló sobre el piloto argentino Franco Colapinto y destacó la pasión neerlandesa por la Fórmula 1. Durante la transmisión, el periodista argentino Juan Fossaroli vivió un incómodo momento con el rey Guillermo Alejandro que se viralizó en las redes

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos fue protagonista este domingo en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 en Zandvoort, donde se refirió al piloto argentino Franco Colapinto y vivió un curioso momento junto al periodista argentino Juan Fossaroli, quien sufrió un pequeño traspié frente al rey Guillermo Alejandro.

Durante la transmisión de ESPN, Fossaroli sorprendió a Máxima con una pregunta sobre el representante argentino en la Fórmula 1.

“Hay un representante de Argentina, y tu corazoncito también está ahí”, le dijo el periodista.

“Y sí, bueno, pero todavía no lo conocí”, respondió la reina con una sonrisa, en relación a Colapinto, quien corre en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La reina destacó la pasión de los fanáticos neerlandeses por el deporte motor y la presencia del vigente campeón del mundo: “Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max Verstappen, pero también a todos los corredores”, señaló.

Además, subrayó el rol de la innovación en la F1: “Es un deporte fantástico donde no es solamente el corredor, también son los equipos, con la tecnología que tienen… recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un año al otro. Es muy interesante y divertido para todos”.

El incómodo momento con el rey Guillermo Alejandro

Tras el intercambio con Máxima, Fossaroli intentó sumar al diálogo al rey Guillermo Alejandro. Sin embargo, cometió un descuido: comenzó a preguntarle justo cuando sonaba el Himno Nacional de Países Bajos.

El monarca lo interrumpió con una sonrisa: “Perdón, está sonando el Himno Nacional”, le dijo, obligando al periodista a retirarse con un gesto incómodo por la situación.

El episodio no pasó inadvertido en redes sociales, donde muchos destacaron la frescura de la reina argentina, aunque otros criticaron que apoyará Verstappen antes que a Colapinto.