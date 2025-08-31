Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la batalla legal con Mauro Icardi y su viaje laboral a México, donde se encuentra encarando la segunda temporada de “Love is Blind” para Netflix, Wanda Nara se prepara para afrontar una nueva edición de MasterChef Celebrity, por lo que Telefe ya está ultimando detalles para dar inicio a las grabaciones.

Mientras esperan el comienzo del rodaje, se van dando a conocer los nombres de los famosos que serán parte de esta temporada y, uno en específico, sorprendió a todos: es que según se supo en los últimos días, Maxi López aceptó la propuesta y será uno de los concursantes del reality culinario.

El exmarido de Wanda está viviendo en Suiza junto a su esposa, Daniela Christiansson, y su hija Elle; además, hace un tiempo confirmaron que están esperando su segundo hijo, por lo que todo marcha bien en la pareja.

El encargado de revelar la noticia fue el periodista Santiago Riva Roy en el streaming “Bondi Live”, donde comentó que la empresaria fue quien lo convenció junto a la producción para que se sumara al ciclo culinario. “Lo terminaron de convencer en estos días”, informó el comunicador en el ciclo de streaming; como era de esperarse, esto generó un gran revuelo en las redes sociales y los usuarios comenzaron a dejar todo tipo de comentarios, principalmente, relacionados a Icardi.

¿Qué dijo Wanda Nara de los rumores de romance con Martín Migueles?

En medio de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Martín Migueles, Nara decidió poner fin a las especulaciones y hablar sin rodeos; en un móvil televisivo con “LAM“, la empresaria aclaró que el hombre en cuestión no es su pareja, sino su entrenador personal. “No, no tengo novio; es mi entrenador”, afirmó con tono categórico, despejando dudas sobre su situación afectiva.

Las versiones habían cobrado fuerza en los últimos días, sobre todo, luego de que se mencionara la relación de Migueles con figuras del ambiente mediático, como su cercanía a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio; sin embargo, la conductora optó por cortar de raíz las especulaciones: “No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

En cuanto a su presente, la mediática fue clara al remarcar que el amor no está entre sus prioridades. “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”, explicó, dejando en claro que su agenda laboral y familiar ocupa la mayor parte de su día a día.

De hecho, reveló que, recientemente, grabó un videoclip y que atraviesa una etapa de gran actividad profesional. “Estoy muy cansada; la verdad, que no paro un segundo. Cumplo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, lo hago feliz”, añadió.

Sin embargo, la entrevista también incluyó un nuevo capítulo en su relación con Mauro Icardi: Wanda contó que su ex la llamó por teléfono y que tiene grabada esa conversación, la cual podría incorporarse como prueba en la causa que los enfrenta. “Sí, esa charla está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, señaló.

Aunque no quiso dar detalles del contenido, lanzó frases que volvieron a generar polémica: “Es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”. Con su estilo frontal, la empresaria logró, en una misma aparición mediática, desactivar un rumor amoroso y encender otro conflicto judicial.

