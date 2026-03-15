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El diputado nacional Máximo Kirchner participó en la inauguración de la Unidad Básica Leales de Corazón en el barrio porteño de Almagro (Comuna 5), donde brindó un extenso discurso con fuertes críticas al rumbo económico, cuestionamientos a la dirigencia política y una convocatoria a movilizarse en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el acto, el legislador llamó a acompañar a la ex presidenta el martes 17 de marzo en San José 1111, desde donde partirá hacia los tribunales de Comodoro Py.

Convocatoria a movilizar el 24 de marzo

Kirchner también puso el foco en la movilización por el 24 de marzo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, e invitó a marchar desde la ESMA hasta la Plaza de Mayo.

“A 50 años de que en la Argentina se apropiaran de los bebés, de la tortura, del asesinato, de que ante la falta de ideas no tuvieran mejor manera de resolver que tirar a la gente desde los aviones, de endeudar el país, de esa tragedia que nos marcó para siempre, y que siempre algunos buscan minimizar e instalarla como un hecho menor en nuestro país, les pido que seamos miles y miles y miles los que caminemos desde la ex ESMA a la Plaza de Mayo, que aparte vamos a pasar por lo de Cristina. Tenemos que ser miles para demostrar que realmente queremos otro país. No vamos a olvidar nuestra historia aunque algunos quieren que la Argentina sea un eterno presente; nuestro país tiene historia, tiene presente y, si hacemos las cosas bien como buenos argentinos y argentinas, seguramente va a tener un gran futuro, que es lo que se merece nuestra gente”.

Críticas a la Ley Bases y al RIGI

El diputado cuestionó con dureza el impacto de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, en particular la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“A un año y medio de las sanciones de la Ley Bases y del RIGI nada ha mejorado y solo ha empeorado. Lo que tenemos que hacer es construir con mucha firmeza, con mucha preparación, con mucha dedicación, porque lo que tenemos por delante es un enorme poder, no solo se trata ya del poder económico local argentino. Se trata del remate de enormes extensiones a lo largo y ancho de nuestro país, la minería y las actividades extractivas que van a dañar nuestro territorio, que pocos recursos dejarán en las comunidades cercanas y también en términos generales al país”, apuntó.

“Nuestro país vale mucho más que dos rotondas y cien metros de vereda”, apuntó el líder de La Campora.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a informarse por sus propios medios al señalar que “es un deber de cada argentino y argentina interiorizarse, no dejar en manos de tres periodistas de televisión su forma de entender, de comprender y principalmente de ver a su país”.

Kirchner sostuvo que la crisis no es responsabilidad de la sociedad sino de sectores políticos que, según afirmó, priorizan sus cargos.

“Muchas veces terminamos escuchando que cuando todo se viene mal, cuando la derecha muestra la verdadera cara de su programa económico, la culpa ya no es de las ideas económicas sino que pasa a ser de los argentinos y argentinas. Pero el problema en este país no son los argentinos ni las argentinas, el problema es la falta de coraje muchas veces de una dirigencia que, con tal de permanecer en los sillones de un Congreso o de una legislatura, termina traicionando a aquellos que lo votaron con un compromiso claro”, enfatizó.

“La tarea nuestra es volver a unir aquello que la derecha dividió” Máximo Kirchner

Como ejemplo, mencionó el debate por la reforma laboral: “Aquellos que llegaron al Congreso prometiendo defender a los trabajadores y a sus provincias fueron a sentarse, a dar quorum y a votar a favor de la reforma laboral por dos rotondas y cien metros de vereda. Nuestro país vale mucho más que dos rotondas y cien metros de vereda”.

El legislador también advirtió sobre la persistencia de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. “Muchas veces parece que algunos no quieren escuchar una realidad que se les viene encima: una inflación que, a pesar de millones de despidos, sigue estando presente. Yo les quiero recordar que en la época de Fernando de la Rúa, el 10 de diciembre de 2001, la inflación en Argentina era de 0% y nuestro pueblo sufría”.

Asimismo, destacó el esfuerzo cotidiano de trabajadores, comerciantes y pymes. “Hoy millones de argentinos trabajan todos los días casi sin tiempo para su familia o sus amigos y aun así no pueden llegar a fin de mes. Ellos valen la pena. Los argentinos y las argentinas valen la pena, y no nos pueden convencer jamás de que nuestro país y su gente no valen la pena, porque eso es lo que muchas veces vienen a ofrecer”.

Llamado a la unidad y a un país más justo

En el cierre, Kirchner convocó a reconstruir la unidad social y política. “Nos sobra firmeza y nos sobra coraje. Cuando el destino de la Patria está en juego, nada puede ser más importante que el compromiso que decidimos asumir con ella. Estamos acá porque entendemos que nuestro pueblo vale la pena, que los trabajadores valen la pena, que los dueños de las pymes que están cerrando valen la pena y que los comerciantes valen la pena”, dijo y planteó la necesidad de recuperar condiciones de igualdad de oportunidades.

“La tarea nuestra es volver a unir aquello que la derecha dividió, con mucho tesón y con el deseo de volver a tener un país más justo, donde el punto de partida de cada pibe y piba argentina sea el mismo. No creemos que todos deban ser iguales porque sí, pero sí que tengan un punto de partida similar; después el esfuerzo, el estudio y la solidaridad determinarán hasta dónde llega cada argentino o argentina”, concuyó.