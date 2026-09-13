La China Suárez volvió a revolucionar las redes con una nueva publicación en la que, por tercer día consecutivo, apareció sin Mauro Icardi; la ausencia del futbolista llamó la atención de sus seguidores, especialmente, por la exposición que la pareja suele tener en Instagram; además, en esta oportunidad, la actriz eligió una canción cuya letra alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Suárez compartió un video en el que se la puede ver disfrutando de un paseo a bordo de un carrito de golf; sin embargo, el detalle que más comentarios generó, fue la música que utilizó para acompañar las imágenes: “Carita feliz” de Myke Towers.

La actriz eligió un fragmento de la canción que dice: “A veces, no quiero saber de nadie; a veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire”; la elección, rápidamente, fue interpretada por algunos usuarios como un posible mensaje vinculado a su situación sentimental.

El posteo se suma a otras publicaciones recientes en las que la actriz apareció junto a sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, y junto a su mamá, Marcela Riveiro; en ninguna de esas imágenes apareció Icardi, quien, tampoco, dejó comentarios públicos en las publicaciones.

La situación llamó la atenció, porque la pareja acostumbró a compartir numerosas fotografías juntos y demostraciones de afecto en redes sociales; sin embargo, hasta el momento, ninguno confirmó una crisis ni un distanciamiento.

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