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Marta Fort viajó a Mendoza con Juan Manuel Ramírez, su novio; tras confirmar el romance que tiene con el vendedor de autos, la hija de Ricardo Fort se subió a un avión y se dirigió a la provincia cuyana para celebrar el amor; en esta escapada, también fue acompañada por una amiga y, para la ocasión, vistió un look de vaquera que deslumbró en sus redes sociales.
A través de las historias de Instagram, se la vio con un atuendo de vaquera, que consistió en un tapado de piel, en tono marrón, y que le cubría más allá de las rodillas; debajo incluyó un jean, un par de botas y una remera manga larga negra; a aquella situación la coronó con un sombrero de vaquera. “Hola, Nueva York”, se la escuchó a Fort mientras caminaba por una calle en la ladera de la montaña nevada; por su parte, Ramírez solo usó un buzo simple con un pantalón de jean y una bufanda blanca.
El viaje duró 24 horas y el grupo tuvo que regresar, de inmediato, a Buenos Aires, ya que Fort debía cumplir con sus responsabilidades laborales, al igual que Ramírez, quien, el viernes por la noche, arribó a la capital de la Argentina y, a continuación, se tomó un ferry hacia Montevideo; el uruguayo reside al otro lado del Río de la Plata, sitio donde tiene su negocio de venta de autos.
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