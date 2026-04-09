En el marco del debate por la reforma de la ley de glaciares, el diputado nacional Máximo Kirchner lanzó duras críticas contra el oficialismo y los legisladores que acompañan la iniciativa, al considerar que se trata de un conjunto de medidas “sin resultados para la mayoría de los argentinos”.

“Esta reforma viene como un complemento de lo que fue el RIGI, la ley Bases y la reforma laboral, que bajo diferentes recursos literarios y eufemismos, distintos diputados acompañan ya carentes de explicaciones serias para justificar su voto”, expresó.

En ese sentido, planteó que las leyes aprobadas en el Congreso no han generado efectos positivos en la economía. “Tiene que haber motivos para acompañar leyes. Por ejemplo, que las anteriores tengan algún resultado positivo o que exista un voto de confianza, pero hoy vemos una bruta caída en el goteo de la coparticipación a las provincias”, afirmó.

Kirchner también cuestionó el impacto del paquete de reformas sobre los ingresos provinciales. “Se vienen votando leyes en este Congreso que reducen los ingresos de las provincias. Y hoy se repiten los mismos argumentos”, sostuvo.

Críticas al modelo económico

El legislador puso en duda los beneficios de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y aseguró que no existen resultados que respalden las decisiones.

“Este gobierno tiene todas las leyes que quiere. No hay excusas para los resultados que están teniendo”, remarcó.

Además, cuestionó la idea de que la reforma laboral genere empleo: “Se plantea que va a generar trabajo, pero también más desempleo. El poder adquisitivo cada vez alcanza menos para cubrir lo más básico”.

En relación con la inversión extranjera, sostuvo que los niveles actuales son bajos:

“Es la serie más baja de inversión extranjera directa en Argentina”.

Minería

Durante su exposición, Kirchner rechazó el planteo de que quienes se oponen a la reforma estén en contra de la producción.

“Es un falso antagonismo infantil. Como si quien se opone a esta modificación estuviera en contra de la producción. Los números demuestran lo contrario”.

“Los salarios mineros son altos en comparación con otros sectores, pero muy bajos respecto a lo que ganan las empresas”. También cuestionó la falta de valor agregado en el país: “Los bienes de capital importados crecieron más que las exportaciones y no se le agrega valor al litio”.

Santa Cruz

El diputado puso como ejemplo a Santa Cruz, destacando la postura de sus representantes:

“Es la principal provincia exportadora en materia minera y sus tres senadores votaron en contra. No hay justificación para acompañar esta ley”.

Además, valoró modelos de articulación público-privada en la provincia:

“Hay ejemplos como Fomicruz, donde la provincia participa y obtiene más recursos”.

Ambiente, soberanía y tierras

Kirchner advirtió sobre las consecuencias ambientales de la reforma y su vínculo con otros proyectos en discusión.

“No se puede justificar cualquier cosa porque la presencia humana modifica el ambiente. Hay regulaciones y normas”.

Y agregó: “Si se dañan los glaciares y las áreas protegidas, tampoco habrá turismo ni desarrollo”.

En ese marco, alertó sobre la posible flexibilización en la compra de tierras: “ Esta ley viene acompañada por el apartado de Tierras, que busca eliminar restricciones para que empresas y personas extranjeras puedan adquirir zonas estratégicas como riberas y cuerpos de agua”.

“Se está regalando el país”

Sobre el final de su intervención, el diputado fue contundente: “En el país de Vaca Muerta no hay gas para la gente, en el país de las vacas se consume menos carne y leche, y en un país con glaciares únicos se pone en riesgo ese patrimonio. Lo que se está haciendo, es regalar el país”.

Finalmente, dejó un mensaje político de cara al futuro y ante el reclamo de miles de personas que quedaron fuera de la audiencia pública: “Esos pibes que hoy protestan les van a dar una lección histórica. Con la fuerza del pueblo vamos a revertir estas políticas”.