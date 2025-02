Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, finalmente la Cámara de Diputados de la Nación consiguió el quórum necesario para comenzar a debatir el proyecto de ficha limpia, que impedirá a los condenados en segunda instancia -por casos de corrupción- ser candidatos en las elecciones, como así también acceder a una serie de cargos nacionales. Luego de un largo debate, consiguió la media sanción y ahora deberá pasar por el Senado.

Una de las más fervientes defensoras de Ficha Limpia fue la diputada santacruceña Roxana Reyes, quien señaló que era “clave para frenar la corrupción y recuperar la confianza en la política“. “Después de mucho batallar, hoy el Congreso trata finalmente este proyecto. Es un gran día para la Argentina, para que seamos un país más justo, más transparente y con instituciones más fuertes”, afirmó.

“Ficha Limpia es una herramienta fundamental para recuperar la credibilidad en la política. No puede haber impunidad para quienes traicionaron a la sociedad. La corrupción debe tener consecuencias y no puede ser la puerta de entrada a la función pública”, remarcó la legisladora de la UCR. Además, Roxana Reyes dijo: “No nos quedamos ahí. El año pasado logramos aprobar la Boleta Única, la semana pasada suspendimos las PASO y ahora vamos con Ficha Limpia. Todas estas son señales claras de cambio, de que estamos luchando contra la corrupción y la impunidad”, sostuvo.

Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz por la UCR.

Por su parte, el diputado Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) defendió la Constitución Nacional y dijo que “podría ser oportunista“, pero adelantó que no iba a votar en contra de sus convicciones que tienen que ver con el estado de derecho y el principio de inocencia, que “son derechos sagrados de los seres humanos“.

“Sería mucho más cómodo y oportuno sumarse a una votación que ya sabemos que cuenta con la mayoría de los votos y propiciar la Ficha Limpia”, comenzó en su alocución. Sin embargo, afirmó: “Pero uno juró por la Constitución y tiene que respetar la Constitución Argentina“, la cual “establece el principio de inocencia, da el derecho a la defensa y el debido proceso y, salvo que cambiemos la Constitución o que abandonemos el estado de derecho, esta ley no estaría conforme con la Constitución”.

Asimismo, manifestó que “el principio de inocencia es absoluto y solamente cede cuando hay una sentencia firme en autoridad de cosa juzgada“. Y en ese mismo tono, sostuvo: “Yo creo que hay que respetar a ultranza la Constitución y no descalifico a quienes no piensan lo mismo, pero tengo el derecho de creer que esa norma no resguarda los mandatos constitucionales“. Y reiteró: “Es más cómodo decir soy un campeón contra la corrupción, pero no pasa por ahí la cuestión“, ya que “tenemos que ser guardianes de la Constitución Argentina“. Aunque señaló que hay una demanda cierta e incuestionable de la lucha contra la corrupción, vinculada al grado que vive la sociedad argentina de degradación, con el grado de pobreza, desigualdad.

Sergio Acevedo, diputado nacional del lema “Por Santa Cruz”.

Sobre esto último, señaló: “La política no hace absolutamente nada, no les pone límites a los poderosos, vemos el comportamiento de las concesionarias de los servicios públicos, lo que hacen las empresas prestadoras de energía o gas y, sin embargo, somos indiferentes, y ese es el reproche de la sociedad argentina con la representación política e institucional que no salvaguarda y defiende el bienestar y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas“.

Entre otras consideraciones, Sergio Acevedo manifestó: “La lucha contra la corrupción no es solamente encontrar estos mecanismos, sino urgir al otro poder del Estado que tiene la mayor responsabilidad (la Justicia) en resolver los conflictos de interés en que actúe a la altura de las circunstancias”.

En cuanto a la votación, la diputada santacruceña que lo hizo a favor fue Roxana Reyes. Mientras que en contra estuvieron Gustavo González, Ana María Ianni y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). José Luis Garrido (por Santa Cruz) no estuvo presente en la votación. Cabe destacar que Unión por la Patria denunció que el proyecto sólo busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.