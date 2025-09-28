Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera publicó el informe mensual “Exportaciones Mineras de Argentina” en el que analizó el comportamiento de cada uno de los componentes de la cartera nacional minera.

“Las comercializaciones de minerales de agosto de 2025 totalizaron USD 424 millones, acumulando un total de USD 3.624 millones durante los primeros 8 meses del 2025″.

Del total indicado, USD 352 millones correspondieron a minerales metalíferos. La estadística representó una caída interanual de 29,9% respecto a igual periodo de 2024 para esta categoría.

“Esta clase de productos significaron el 82,9% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con USD 307 millones (72% del total exportado) y la plata con USD 37 millones (9% del total)”. El informe señaló que “los restantes USD 8 millones (1,8% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos, como el plomo mayormente.

Asimismo, se indicó que las ventas externas de este segmento industrial de enero a agosto de 2025 son “récord histórico para el país, superando el nivel de 2011 (USD 3.137 millones) para el acumulado de los primeros 8 meses del año”.

Rendimiento del metal precioso

En el octavo mes de las exportaciones de oro presentaron una caída interanual del 28,8%. Implicó 124 millones de dólares menos que en 2024, explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 52%.

Las ventas de plata descendieron 40,8% interanual -25 millones de dólares menos que en 2024- explicado por una disminución en los volúmenes exportados del 37%.

Así fue en el acumulado

En otro orden, la autoridad de aplicación precisó que “de enero a agosto, los metalíferos sumaron exportaciones por USD 3.014 millones”.

Esto implica un incremento interanual del 32,4%, el oro aportó USD 2.538 millones (70% del total exportado), la plata USD 423 millones (12% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos USD 53 millones (1% del total exportado)”.

El informe al que accedió La Opinión Austral dio cuenta que este rubro representó el “83,2% de las exportaciones mineras totales. De esta manera, en los primeros 8 meses de 2025 el oro muestra un crecimiento interanual del 35,3%, en los montos exportados, mientras que la plata creció un 19,1% interanual”.