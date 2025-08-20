Mega operativo: un enorme reactor de YPF está varado y realizan tareas contrarreloj para evitar que un puente colapse El convoy que transporta al reactor de 456 toneladas quedó frenado en Mendoza. El puente ubicado en Ruta Nacional N°7, camino a la destilería de YPF, resiste solo el 10% del peso del reactor de IMPSA y necesitan colocar 80 puntales para evitar que la estructura ceda.

El traslado del gigantesco reactor HG-D-3501, fabricado por IMPSA en Mendoza para la refinería de YPF en Luján de Cuyo se transformó en un desafío de ingeniería pocas veces visto en el país. El convoy de 456 toneladas no pudo continuar su marcha debido a que un puente de la Ruta Nacional 7 no soporta el peso de la estructura, lo que obligó a iniciar tareas de apuntalamiento para evitar un colapso.

El traslado comenzó el viernes 15 de agosto en Godoy Cruz y debía completarse en tres días. Sin embargo, el cronograma se vio alterado al llegar al puente que conecta la Ruta Nacional 7 con la Ruta Provincial 15, entre Agrelo y Perdriel.

La estructura vial, diseñada para resistir hasta 40 toneladas, no estaba preparada para soportar un peso equivalente al de 30 camiones de carga, por lo que el convoy quedó detenido bajo estricta custodia y con cortes de tránsito en la zona.

Un equipo de ingenieros y operarios trabaja contrarreloj en el apuntalamiento del puente, instalando estructuras metálicas, andamios y equipamiento hidráulico que garanticen la seguridad del paso.

Deberán colocarse 80 puntales metálicos para apuntalarlo antes de permitir que el camión de 36 ejes y 8 ruedas lo transite con tamaña carga. Esa fue la conclusión de la consultora 3D Ingeniería, contratada por IMPSA para realizar los estudios técnicos, y que tras varias observaciones el organismo terminó de aprobar.

Cómo funcionan los puntales bajo el puente

“Analizamos con preocupación la carga del puente, ya que normalmente resiste un camión con hasta 40 toneladas, más allá de que se aplica un coeficiente de seguridad que en algunos casos puede duplicar ese límite”, consideró Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza.

Frente a ese panorama, se contrató a una empresa norteamericana que proveerá los puntales metálicos. Funcionan como gatos hidráulicos o crickets, al estilo de los que usan los automóviles, a colocarse a lo largo del puente.

Un ingeniero experto en la construcción de puentes explicó que “deben colocarse y ajustarse, lo que requiere calibrarlos en el punto de apoyo. Un trabajo que lleva algunas horas. Una vez que haya pasado el camión con el reactor se vuelven a desmontar”.

Para tener dimensión de su importancia, los 80 puntales equivalen a construir 4 vigas de hormigón, lo que para el especialista “sería ilógico dada las circunstancias”. Se estima que los trabajos demandarán al menos dos días más.

Algo similar pudo haber sido necesario a la altura del puente sobre el río Mendoza, que estaba en el camino entre IMPSA e YPF. Pero en este caso, a diferencia del cruce sobre ruta 7, se tomó la alternativa de atravesar el lecho seco del río para evitar riesgos y más demoras.

Cómo es el reactor de YPF que quedó varado en Mendoza y para qué sirve

La pieza, de 456 toneladas, mide 38 metros de largo, 7,8 de alto y 6,7 de ancho. Fue fabricada con paredes de acero de 128 mm de espesor y un recubrimiento de acero inoxidable diseñado para operar durante 30 años.

Su construcción demandó el trabajo de más de 300 operarios mendocinos de 60 especialidades. Solo cada soldadura circunferencial requirió 400 kilos de aporte y 12 días continuos de trabajo a 220 °C.

El reactor será montado en la nueva planta de hidrodesulfuración (HDS II) del Centro Industrial Luján de Cuyo, que permitirá producir un diésel más limpio, eliminando con mayor precisión el azufre en el combustible.

La logística detrás del traslado

El reactor avanza sobre una plataforma hidráulica de 26 líneas de ejes, impulsada por hasta cinco camiones y escoltada por grúas, hidrogrúas y vehículos de asistencia. Cada tramo implica elevar cables, retirar pórticos y realizar cortes de tránsito coordinados con municipios, Policía Vial y Gendarmería.

El itinerario incluye pasos estratégicos por las rutas 40, 7 y 84, atravesando puentes en localidades como Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson y Boedo. Cada cruce exige verificaciones previas para evitar cualquier riesgo estructural.

Según las estimaciones, el reactor podría continuar su marcha entre el viernes y el sábado, siempre que Vialidad Nacional apruebe el refuerzo definitivo del puente. Hasta entonces, la pieza permanece estacionada y bajo vigilancia.