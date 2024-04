El economista, Carlos Melconian, respondió a la caricaturización que el presidente, Javier Milei, sobre su persona e insistió en que “no hay fideos y no hay tuco” en referencia a su opinión acerca de la posibilidad de una dolarización en la Argentina.

El ex referente económico de Patricia Bullrich utilizó durante la campaña electoral esa metáfora para sostener que no estaban dadas las condiciones para la dolarización y continuó manifestándose de ese modo en el último tiempo.

Durante su discurso anoche en la Fundación Libertad, Milei ironizó sobre ese concepto imitando la voz de Melconian y lo conminó a reconocer que estaba equivocado.

En declaraciones radiales esta mañana, Melconian recogió el guante e insistió en el concepto. “Yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice el Banco Central y lo que propone a futuro: no hay fideo, no hay tuco y vamos más a un escenario de bimonetariedad, que a mí me gusta más llamarlo ‘convivencia’ y no competencia de monedas”, afirmó el economista.

En las últimas horas, trascendió una presentación del Banco Central ante inversores en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI que reveló que las reservas son negativas en U$S 4.100 millones, escenario que tornaría casi imposible una dolarización.