Melisa Zurita habló de “combinación de impunidad” y el abogado de su atacante dijo que la mujer “tuvo un brote psicótico”

Los detalles del ataque ya habían sido contados al día siguiente durante una entrevista exclusiva que la periodista Melisa Zurita brindó a Crónica Tv.

Ese día, la conductora rememoró entre lágrimas el momento en el que Geraldine Martínez, ex pareja de su esposo, Gustavo Holstein, entró a su casa en medio de la noche e intentó acuchillarla, cuando ella dormía con su pequeña hija.

Ahora, Zurita visitó Intrusos, el programa de Jorge Rial, junto a Holstein y su abogado, quien explicó que creen que el padre de la imputada, que es un comisario retirado, tiene conexiones en la justicia y presionó al fiscal. “El fiscal en la causa en 48 horas determinó una pericia psiquiátrica, es imposible”, contó.

La periodista Melisa Zurita mano a mano con @Intrusos | La ex de su marido la atacó e intentó asesinar 🗣️ "Estoy medicada, sin dormir y con custodia. (...) Cuando entró a mi casa sabía que me iba a matar"#Intrusos20 pic.twitter.com/rm9exxVVHS — América TV (@AmericaTV) June 17, 2020

“Quise hablar con el fiscal y nunca me respondió”, dijo, por su parte, Melisa y contó que intentó acercarle un pendrive con las imágenes de las cámaras de seguridad, pero el correo electrónico era erróneo. “Es una combinación de impunidad, plata y poder”, analizó.

“Tengo miedo de que mi hija quede traumada, me vino a matar, ya está, qué más me van a hacer. La que está haciendo daño es ella, yo nunca le respondí, nunca me acerqué, lo único que hice fue criarle a los hijos y en vez de agradecerme me quiere matar”, aseveró la periodista y volvió a comentar el miedo que le produce la inminente libertad de Martínez: “Yo sé que si ella sale de la cárcel me va venir a matar”, aseguró.

Por su parte, Mariano Lizardo, abogado de la atacante, dijo que esas imágenes difundidas sobre su clienta “fueron parcializadas" y argumentó que el ataque fue porque “Geraldine buscaba increpar a su marido”, ya que “le deben mucho dinero en alimentos".

Además, justificó el intento de matar a Melisa Zurita al indicar que Martínez tuvo “un brote psicótico”