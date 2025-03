Mensajes por SMS 30003: qué hacer, ¿es una estafa? y cómo bloquearlo Si recibiste un mensaje del número 30003 alertando sobre una supuesta deuda, un juicio laboral o un embargo no lo abras. Durante esta semana, varios usuarios de telefonía recibieron estos SMS. Claramente es una estafa. El ardid no es nuevo y ya circuló hace un par de años.

Las estafas cometidas a través de mensajes o llamadas telefónicas están a la orden del día. Si bien con el tiempo surgen nuevas modalidades, en los últimos días, muchos usuarios de telefonía móvil han recibido mensajes de texto que generan preocupación y alarma, pero que solo replican una vieja estafa que ya circuló en años anteriores.

¿Cómo es el mensaje del 30003?

El SMS suele seguir un patrón similar:

“Cómo estás (nombre del receptor)? Le pedis a (nombre del supuesto deudor y DNI) que me llame al 113989-7581 (Abogado Dr. ROA) x tema pendiente con embargo en (empresa empleadora)”.

Este mensaje ha sido reportado por múltiples usuarios en diferentes ciudades del país. Lo curioso es que no solo se envía al supuesto deudor, sino también a personas de su entorno, incluso a contactos no cercanos o que ni siquiera figuran en su agenda telefónica.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Los estafadores obtienen datos personales de bases de datos filtradas o registros públicos y los usan para generar comunicaciones que parecen legítimas. En este caso, utilizan el nombre de un supuesto abogado, “Dr. Roa”, y un número de contacto. Sin embargo, todo es un engaño.

Varios usuarios que llamaron al número mencionado en el mensaje reportaron que son atendidos por una contestadora que los direcciona a distintas opciones vinculadas con procesos legales falsos:

Si llama por un embargo, marque 1.

Si su deuda se encuentra en juicio, marque 2.

Un joven que recibió el SMS intentó comunicarse y relató su experiencia: “Al llamar, me atendió una persona con tonada colombiana. Me pidieron mi número de documento y me dijeron que tenía una deuda con el banco Santander desde 2017. Nunca fui cliente de esa entidad, les dije que era una estafa y me cortaron”.

Estafas por mensajes de texto: alertan por SMS recibidos desde el 30003

Falsos embargos y alerta de un municipio

Este tipo de mensajes también han llegado a ciudadanos de Gualeguaychú. Ante esta situación, la Municipalidad emitió un comunicado advirtiendo sobre la circulación de estos SMS fraudulentos, que buscan engañar a los vecinos usando el nombre de la comuna.

“Estos mensajes son falsos, no son autorizados ni emanados por ninguna autoridad municipal. La Municipalidad de Gualeguaychú realiza los reclamos de deudas exclusivamente a través de las vías legales y judiciales correspondientes. No se solicita información personal ni se realizan gestiones mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas”, informaron.

Asimismo, recomendaron no responder a estos mensajes ni brindar información personal. En caso de recibir un SMS de este tipo, sugieren denunciarlo a las autoridades correspondientes o consultar directamente en las oficinas municipales.

¿Qué estafas existen en SMS?

Las estafas a través de mensajes de texto suelen tener una estructura similar. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o instituciones oficiales y envían mensajes diseñados para generar preocupación y urgencia.

Algunas de las estrategias más utilizadas incluyen:

Supuestas deudas impagas: Te notifican sobre una deuda inexistente y amenazan con embargos o acciones legales.

Te notifican sobre una deuda inexistente y amenazan con embargos o acciones legales. Cuentas bancarias bloqueadas: Te informan que tu cuenta ha sido suspendida y te piden ingresar a un enlace fraudulento.

Te informan que tu cuenta ha sido suspendida y te piden ingresar a un enlace fraudulento. Paquetes retenidos: Simulan ser empresas de mensajería y te solicitan pagos para liberar un supuesto paquete.

Simulan ser empresas de mensajería y te solicitan pagos para liberar un supuesto paquete. Juicios laborales: Te piden que le informes a un compañero de trabajo que llame a un número y te informan que hay un juicio y embargo contra la empresa donde trabajás.

El objetivo final es obtener información personal, como datos bancarios, para realizar extracciones de dinero no autorizadas o contrataciones fraudulentas.

¿Cómo evitar ser víctima de estas estafas?

Si recibes un mensaje sospechoso, sigue estas recomendaciones:

No abras enlaces sospechosos ni llames a los números proporcionados.

No brindes información personal ni bancaria.

Bloquea el número remitente y reporta el SMS como spam.

Si tienes dudas, contacta directamente a la empresa o institución mencionada en el mensaje.

Denuncia el intento de estafa ante las autoridades correspondientes.

Los ciberdelincuentes están en constante evolución, por lo que es fundamental mantenerse informado y no caer en este tipo de engaños. ¡Comparte esta información y alerta a tus conocidos!

Cómo bloquear los SMS del 30003 y otros números molestos

La manera más sencilla de acabar con este tipo de comunicaciones supuestamente fraudulentas es recurrir a las opciones de bloqueo de Android y iOS.

En este caso, el proceso es tan sencillo como abrir el contenido del mensaje a través de la aplicación Mensajes.

Una vez dentro, pulsaremos sobre Info, Detalles o sobre los tres puntos de la barra superior, dependiendo de la versión del sistema operativo.

Finalmente, pulsaremos sobre Bloquear y marcar como spam o bien sobre Bloquear.

Otra opción se basa en recurrir a herramientas de bloqueo especializadas, como son Truecaller para Android o Mr. Number para iPhone.

La ventaja de este tipo de soluciones es que disponen de un completo sistema de bloqueo que filtra las llamadas y los mensajes automáticamente en función de los reportes que hayan realizado anteriormente otros usuarios.