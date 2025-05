Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el crecimiento exponencial de las transferencias bancarias y digitales en Argentina, los errores en los envíos de dinero también aumentaron. En medio de esa vorágine financiera, no son pocos los usuarios que descubren sumas de dinero en sus cuentas sin explicación aparente. ¿Qué hacer ante un depósito bancario erróneo? ¿Puedo quedarme con el dinero? ¿Qué consecuencias legales puede tener? La historia de Natalia Paola Rodríguez Díaz, una mujer que fue detenida por usar un depósito ajeno, funciona como advertencia para quienes se topan con “plata caída del cielo”.

Qué hacer si te depositan dinero por error

Las entidades bancarias y billeteras virtuales recomiendan seguir un protocolo preciso:

No actuar con apuro: lo primero es evitar devolver el dinero inmediatamente, ya que podría tratarse de una estafa o de fondos ilícitos. Contactar al banco por canales oficiales: es fundamental notificar a la entidad para que pueda investigar el origen de la transferencia. No contactar al remitente directamente, a menos que se trate de una persona conocida. Investigar el nombre del remitente a través de buscadores, para verificar que no esté vinculado a actividades sospechosas. No rechazar el contacto con el banco ni evitar colaborar con la entidad emisora. La negativa podría ser interpretada como una intención fraudulenta y derivar en problemas judiciales.

¿Es legal quedarse con el dinero?

Según el abogado Damián Fernández, “no es legal quedarse con una transferencia que no era para uno. Si bien el banco o la billetera no está obligada a darte los datos del remitente, sí puede notificarte y pedir la devolución del dinero”. Aunque devolver los fondos no es obligatorio de forma inmediata, no hacerlo podría derivar en acciones civiles o incluso penales.

¿Qué podría ocurrir si me niego?

Vía civil: podrían iniciarte un reclamo para recuperar el dinero, obligándote a devolverlo mediante una sentencia judicial.

podrían iniciarte un reclamo para recuperar el dinero, obligándote a devolverlo mediante una sentencia judicial. Vía penal: en casos extremos, podría configurarse un delito como el enriquecimiento sin causa o incluso estafa, aunque es más difícil de probar.

Qué hacer si me equivoqué al transferir dinero

Si fuiste vos quien cometió el error y transferiste dinero a otra cuenta por equivocación, estos son los pasos recomendados:

Contactar al banco inmediatamente: informar el error permite iniciar un proceso interno de recuperación.

informar el error permite iniciar un proceso interno de recuperación. Solicitar colaboración al destinatario, si se lo conoce. Si no lo devuelve voluntariamente, se puede recurrir a instancias legales.

Si no lo devuelve voluntariamente, se puede recurrir a instancias legales. Guardar comprobantes y capturas de la operación para acreditar el error.

de la operación para acreditar el error. Revisar siempre los datos del destinatario, como CBU/CVU, alias y nombre antes de confirmar una transferencia.

Caso Paola Rodríguez: usó el dinero y terminó presa

El caso de Natalia Paola Rodríguez Díaz, una mujer sanjuanina de 37 años, es un ejemplo claro de las consecuencias legales de quedarse con dinero ajeno por error.

En febrero de 2024, descubrió que le habían depositado 130 mil pesos en su caja de ahorro. Creyó que se trataba de un pago por indemnización laboral y comenzó a gastar la suma. Retiró por ventanilla 124 mil pesos y usó 6 mil con tarjeta de débito. Pero una semana después, el banco la llamó para informarle que la transferencia había sido errónea. Le pidieron que devolviera el dinero. Ella se negó.

La transferencia no estaba dirigida a ella, sino que correspondía a una empresa a la que el Gobierno de San Juan debía pagar por servicios. Por error, la suma fue depositada en la cuenta de Rodríguez en lugar de la cuenta corriente gubernamental con un número casi idéntico.

La mujer terminó denunciada por el banco, detenida durante un fin de semana y liberada bajo investigación. El fiscal Daniel Guillén elevó la causa por posible estafa y consideró que la negativa de Rodríguez, sumada a su declaración jurada donde afirmó falsamente que el dinero correspondía a un seguro, agravó su situación legal.

“De haberse limitado a reconocer el error y no haber mentido, el delito podría haber sido una apropiación indebida menor”, sostuvo el fiscal, en alusión al artículo 175 del Código Penal.

Qué dice el Código Penal

Artículo 172: Castiga con prisión de 1 mes a 6 años a quien defraude a otro mediante engaños o ardides, configurando el delito de estafa, que es dificil de probar.

Castiga con prisión de 1 mes a 6 años a quien defraude a otro mediante engaños o ardides, configurando el delito de estafa, que es dificil de probar. Artículo 175, inciso 2: Previsto para casos de apropiación indebida por error, contempla sanciones menores, generalmente multas.

Conclusión: Si recibís dinero por error, no lo toques. Avisá al banco, guardá toda la documentación y esperá a que la entidad gestione la situación. Actuar con buena fe es la mejor defensa ante un error ajeno que puede terminar en un proceso judicial.

Siempre, ante cualquier duda, es clave consultar a un abogado especializado en derecho bancario o financiero. En temas de dinero, la cautela no sólo evita problemas económicos, sino también judiciales.

