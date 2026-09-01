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Siendo campeón de todo: Lionel Messi se retiró de la selección argentina. Lo comunicó con un manuscrito hecho el 21 de julio. De puño y letra, lo escribió dos días después de perder la Final de la Copa del Mundo ante España, pero lo dio a conocer este lunes. Su retiro del seleccionado se preveía, pero aún así generó conmoción en todo el país. Y en el mundo.

ETERNO. La tapa especial de La Opinión Austral.

Campeón juvenil, medalla dorada en Beijing 2008, Copa del Mundo, dos Copas Américas y Finalissima. 125 goles -21 en Mundiales- en 207 partidos jugados. Inigualable, único e irrepetible. No habrá otro igual.

Sus logros, títulos y emociones generadas son tan significativos como el mensaje que transmitió siempre: persistir y seguir intentándolo. Cuando ya era el mejor del mundo -y ya ganaba todo con el Barcelona- y con la selección no se le daba, él siguió. Contra las críticas de todos los que hoy lo alaban y ya extrañan. Un ejemplo de resiliencia deportiva como pocas veces visto.

Como en la edición especial de La Opinión Austral del 23 de junio de 2026, cuando realizamos una histórica portada dedicada a los 18 goles de Lionel Messi en los Mundiales, esta fecha no pudo ser menos en la redacción del diario más importante de Santa Cruz.

Tapa especial del martes 23 de junio de 2026. Lionel Messi: 18 goles en Mundiales.

Aquella memorable tapa -realizada por el Emmanuel Quiroga, director de arte de La Opinión Austral– fue noticia nacional llegando a ser destacada por Eduardo Feinmann en su programa El Noticiero de A24, donde elogió la creatividad y el impacto visual del diseño, y se puso en relieve una propuesta editorial que logró condensar la historia mundialista de Lionel Messi.

Este 31 de agosto de 2026 nos encontró con otras sensaciones. Pero al menos una de ellas fue la misma: gratitud.

El armado de la tapa especial fue rápido: una idea, un boceto que se va puliendo y que se materializa gracias a un trabajo casi artesanal, minucioso y muy eficaz -una vez más- de Emmanuel Quiroga que, como el resto del equipo de diseñadores de La Opinión Austral (Sandra Pérez y Enrique Pupo) y con la corrección de Pablo Ruíz, han elaborado incontables diseños de acontecimientos especiales de gran repercusión a nivel provincial y nacional.

Cuatro amigos muestran el suple especial de La Opinión Austral con los goles de Messi. FOTO: JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Como la tapa de sus goles, todos y cada uno -hasta ese momento- se reflejaron en la edición de junio, en esta se plasmaron “todos los Messi”: el juvenil, la promesa, el “10”, el heredero del “Diego“, el líder. El capitán.

Quizás lo más complicado fue resumir en una palabra la grandeza de “Leo”. Lo que representa, hizo y genera: ETERNO.

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