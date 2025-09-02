Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina ya se prepara para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una concentración que tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi en el país por este certamen.

Tras su arribo al país este lunes, el capitán se convirtió en el centro de todas las miradas, mientras que el plantel quedará completo esta noche con la llegada de Alexis Mac Allister, último futbolista en sumarse a la concentración en Ezeiza.

El rosarino aterrizó en Buenos Aires acompañado de su familia y de Rodrigo De Paul, directamente desde Estados Unidos, tras la derrota con Inter Miami en la final de la Leagues Cup.

Como en cada visita, Messi fue recibido por una multitud de fanáticos en Ezeiza, con quienes se detuvo a firmar autógrafos y saludar antes de dirigirse al predio de AFA que lleva su nombre. “Todo muy bien”, alcanzó a decir el capitán, transmitiendo tranquilidad y ratificando su compromiso con la “Albiceleste”.

Durante las últimas horas, se fueron sumando los diferentes convocados al Predio Lionel Andrés Messi. Con los arribos de Nicolás González, Valentín Carboni, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, ya son 28 los futbolistas bajo las órdenes del entrenador.

El único ausente hasta esta noche será Alexis Mac Allister, quien sufrió un inconveniente en su viaje desde Europa y recién arribará a las 21.45, por lo que no podrá participar del primer entrenamiento.

Lionel Scaloni programó para este martes la primera práctica formal de cara al duelo frente a Venezuela, pautado para el jueves a las 20:30 en el Estadio Monumental.

El seleccionador contará con apenas dos jornadas completas de trabajo antes del choque con la Vinotinto, en el que deberá definir el reemplazo de Enzo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas. El plantel tuvo ayer un entrenamiento liviano, pero será desde hoy cuando el cuerpo técnico empiece a perfilar el once inicial.

El encuentro frente a Venezuela será una noche cargada de simbolismo: se tratará del último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias, según confirmó el propio capitán.

Tras este compromiso, la Scaloneta cerrará la clasificación el martes en Guayaquil ante Ecuador, y luego afrontará en octubre amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, además de una gira en noviembre por África y Asia.

Para Messi y la Selección, será la oportunidad de despedirse del público local en un Monumental repleto, con la emoción y la expectativa que solo el capitán puede generar. (NA)

