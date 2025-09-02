Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei se pronunció en su cuenta de X (exTwitter) tras la difusión de audios internos atribuidos a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En su posteo, el jefe de Estado apuntó contra “un grupo de periodistas”.

Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de la nueva grabación que lo involucraría -difundida por un canal de streaming uruguayo– el líder de La Libertad Avanza (LLA) manifestó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

En su descargo, en el que replicaba un mensaje de Martín Menem, denunció que “estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real”, y cerró: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.

Previamente, el presidente de la Cámara Baja criticó a la oposición por la aparición de un nuevo audio que correspondería a Karina, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados“, dijo en X. Seguidamente, sostuvo que “estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

Y agregó: “La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y Karina Milei participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en la misma red social: “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”.

Advirtió que “el espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”. Finalmente, afirmó: “La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás“.

En la misma sintonía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “Hicieron espionaje político y lo ocultaron todo durante meses para difundirlo en plena campaña electoral. La diferencia es clara: nosotros nos reunimos para construir, ellos espían para desestabilizar“.

Leé más notas de La Opinión Austral