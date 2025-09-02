Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió en redes sociales al nuevo audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, difundido por un canal de streaming uruguayo, y afirmó: “Ampliaremos la denuncia“.

Desde su cuenta personal de X, señaló que “el audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”.

Además, sostuvo que “el espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”.

En el cierre de su publicación, advirtió: “La República y la democracia embargadas por espionaje para-institucional. Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás“.

Su mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei, quien también hizo un descargo en la misma red social: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, manifestó el jefe de Estado.

