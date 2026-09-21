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El final de una era se acerca. Lionel Messi presentó este lunes la camiseta que utilizará en su último partido con la Selección Argentina, en el amistoso frente a Benín que se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

A través de sus redes sociales, el capitán de la Albiceleste compartió imágenes del modelo especial que llevará en una jornada que estará marcada por su despedida del seleccionado.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que se lo observa retirando la camiseta utilizada durante el Mundial 2026 para dar lugar al nuevo diseño.

Cómo es la camiseta especial de Messi para su despedida

La camiseta que utilizará Messi ante Benín tendrá un diseño exclusivo para la ocasión. La base será celeste, con una única franja vertical blanca en el centro.

Además, el número y el apellido del capitán estarán confeccionados en color dorado, mientras que en la parte posterior aparecerá el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

El modelo fue presentado como una camiseta especial para acompañar el último partido de Messi con la Selección Argentina, en una noche que tendrá como principal protagonista al histórico número 10.

Cuándo será el último partido de Messi con la Selección Argentina

El último encuentro de Lionel Messi con la Albiceleste está programado para el 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en el Monumental.

Antes de ese partido, la Selección disputará otros dos amistosos en territorio argentino. El calendario contempla un encuentro frente a Bolivia el 30 de septiembre, en Córdoba, y otro contra Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental.

Messi será parte únicamente del último compromiso de esta serie, ante Benín, que marcará su despedida del seleccionado nacional.

Los últimos tres amistosos de la Selección Argentina

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.

Argentina vs. Bolivia, en Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental, con la presencia de Lionel Messi.

La camiseta especial que presentó Messi ya quedó asociada a una fecha histórica para el fútbol argentino: el último partido del capitán con la Selección y el cierre de una etapa que comenzó oficialmente con su debut internacional en 2005.