Milei aceptó cambiar el artículo de licencias médicas en la Reforma Laboral: aceleran tratamiento del proyecto y vuelve al Senado El oficialismo consensuará una nueva redacción del polémico artículo sobre licencias por enfermedad para garantizar su aprobación en la Cámara baja este jueves 19 de febrero. Si se introducen modificaciones, la reforma laboral deberá regresar al Senado y el Gobierno busca convertirla en ley antes del 1° de marzo.

El Gobierno nacional decidió modificar el artículo referido a las licencias médicas dentro de la reforma laboral y acelerar el tratamiento parlamentario con el objetivo de aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados esta semana. La estrategia oficial apunta a introducir cambios consensuados con bloques aliados, votar el texto el jueves y remitirlo nuevamente al Senado para su sanción definitiva antes de fin de mes.

La intención sería convertir la reforma laboral en ley el viernes 27 de febrero, para que el presidente Javier Milei pueda exhibirla como uno de los ejes centrales en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El cambio en el artículo de licencias médicas

El punto más controvertido del proyecto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el trabajador pasará a cobrar el 50% del salario, y el 75% si tiene personas a cargo.

La redacción original no distinguía entre enfermedades comunes y graves, lo que generó fuertes críticas de la oposición y de sectores sindicales. Ante ese escenario, el oficialismo resolvió retocar el artículo 44 de la reforma laboral para consensuar una nueva redacción con bloques dialoguistas.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció el error: “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco”.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”. Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

Según adelantó, la intención es mantener el 100% del salario en casos de enfermedades graves, aunque se exigirá la presentación de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica que lo respalde.

Sesión exprés en Diputados

El cronograma parlamentario prevé que este miércoles 18 de febrero, a las 14, se reúna un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados para emitir dictamen ese mismo día.

La sesión en el recinto sería convocada para el jueves 19 a las 14 horas, en una jornada que se anticipa extensa y que podría prolongarse hasta la madrugada del viernes. Desde el oficialismo aseguran contar con más de 130 votos para la aprobación en general.

Si la Cámara baja introduce modificaciones al texto que llegó del Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta. Allí, la intención es que se trate en comisión el viernes 20 y se vote en el recinto el jueves 26 o viernes 27, respetando el plazo reglamentario de siete días entre dictamen y sesión.

La decisión de concentrar el debate en febrero responde a una estrategia de aprobar las principales leyes enviadas en extraordinarias antes del inicio del período ordinario.

Pese a que el mes es más corto y tiene el feriado de Carnaval que reduce la actividad legislativa, el oficialismo busca acelerar los tiempos para evitar demoras y blindar el proyecto ante eventuales modificaciones que obliguen a una nueva revisión.

La reforma laboral es considerada una de las iniciativas centrales del programa económico y estructural del Gobierno, y su aprobación antes del 1° de marzo sería presentada como un hito político en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Reforma laboral y tensión sindical

El artículo sobre licencias médicas fue uno de los puntos que generó mayor rechazo en la CGT y en gremios de todo el país, que cuestionaron la reducción del salario en casos de enfermedad o accidente no laboral.

De hecho, la central obrera convocó a un paro general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, en rechazo a los cambios vinculados a indemnizaciones, jornada laboral, derecho a huelga y régimen de licencias.

Con el nuevo giro en el artículo de licencias médicas, el Gobierno busca desactivar parte de las críticas y garantizar los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral, en un escenario parlamentario marcado por negociaciones intensas y definiciones ajustadas.