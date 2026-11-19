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El presidente Javier Milei defendió el programa económico de su Gobierno, descartó aplicar medidas de estímulo al consumo y reconoció que una parte de la población todavía atraviesa dificultades para llegar a fin de mes. Además, negó una interna con Patricia Bullrich, a quien definió como su “socia política”, luego de las interpretaciones que generó una publicación suya en redes sociales.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann para A24, el mandatario respondió a los planteos de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien había pedido un “refuerzo” económico de cara a las elecciones de 2027. Milei rechazó esa posibilidad y advirtió que cualquier medida deberá respetar el equilibrio fiscal.

“Hay restricciones que no se pueden violentar: la primera es el equilibrio fiscal. Si me sugieren Plan Platita, estaríamos en un problema”, afirmó.

En ese sentido, descartó recurrir a un aumento del gasto financiado con deuda, emisión monetaria o suba de impuestos. “La deuda es inmoral”, sostuvo, y cuestionó las estrategias de estímulo económico que, según su mirada, forman parte de las prácticas del populismo.

“Estamos haciendo un montón de cosas para que la gente tenga alivios”, aseguró. Y agregó: “Si alguien cree que va a ganar una elección haciendo populismo, está equivocado”.

Javier Milei junto al periodista Eduardo Feinmann durante la entrevista en A24

Milei reconoció que hay personas que no llegan a fin de mes y defendió los indicadores de pobreza

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación económica de los hogares y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población.

Consultado sobre si hay argentinos que no llegan a fin de mes, Milei cuestionó esa expresión y la calificó como una afirmación técnicamente incorrecta. Sin embargo, reconoció que existen personas que experimentan privaciones.

“Si la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, explicó.

El Presidente vinculó esa situación con los indicadores oficiales de pobreza y mencionó el dato del 32,3% correspondiente al primer semestre del año, según el Indec.

“Hay, claro, entonces gente que no llega a fin de mes, pero hay 12 millones menos que en el kirchnerismo”, afirmó, al comparar los resultados de su gestión con los de la administración anterior.

A pesar de reconocer las dificultades, insistió en que la situación actual es mejor que la de 2023. “Si está sobreviviendo, le aviso que en 2023 estaba peor”, expresó al referirse a quienes votaron por su proyecto político y hoy manifiestan disconformidad con los resultados económicos.

Milei también defendió la evolución de los salarios, la desaceleración de la inflación y las medidas tributarias impulsadas por su administración. “Los salarios crecieron, la gente está mucho mejor, no quiere decir que seamos Suiza. La inflación la derrumbamos, le devolvimos 25 mil millones de dólares a los argentinos en baja de impuestos”, sostuvo.

Además, atribuyó a la reforma laboral la generación de 80.000 nuevos puestos de trabajo y aseguró que la actividad económica está creciendo a un ritmo superior al registrado durante los gobiernos de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Qué dijo Milei sobre Patricia Bullrich y una posible interna en La Libertad Avanza

Otro de los temas abordados fue su relación con Patricia Bullrich, luego de que una publicación del Presidente en redes sociales despertara interpretaciones sobre un posible enfrentamiento con la senadora.

En ese mensaje, Milei había escrito que hay personas dispuestas a “hundir el barco cuando se dan cuenta de que no podrán ser el capitán”. Sin embargo, negó que estuviera dirigido a la exministra de Seguridad y aseguró que su destinatario era el kirchnerismo.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, respondió al ser consultado por el vínculo con Bullrich.

El mandatario también consideró que las versiones sobre una ruptura responden a intereses de sectores que cuestionan su programa económico. “Es el deseo del círculo rojo eso, porque gran parte del círculo rojo es parte del status quo argentino que pierde con este modelo”, analizó.

Por último, Milei ratificó su confianza en el rumbo de la gestión y proyectó un escenario de crecimiento para las próximas décadas. Sostuvo que, si el Gobierno logra reducir la incertidumbre política, continuar con la baja de impuestos y avanzar con nuevas reformas, Argentina podría convertirse en una potencia económica.

“En 15 o 20 años somos potencia y en 30 o 40 somos el país más rico del mundo”, pronosticó.