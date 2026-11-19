Tras más de dos décadas de trayectoria y de conquistar al público de distintos países, Reik anunció su regreso a la Argentina; la banda mexicana volverá a encontrarse con sus seguidores el próximo 14 de febrero de 2027, en un show que tendrá lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La noticia llega luego de la exitosa visita que realizó la banda en 2025, cuando consiguió localidades agotadas tanto en Buenos Aires como en Córdoba; ahora, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín se preparan para reencontrarse con sus fanáticos argentinos en una nueva etapa de su recorrido internacional.

El anuncio forma parte de una gira que llevará al trío por distintas ciudades de Estados Unidos, México y Latinoamérica; en este marco, los músicos buscarán volver a conectar con el público a través de las canciones que marcaron su historia y que los convirtieron en referentes del pop latino.

Durante 2026, Reik completó su gira por Estados Unidos con cifras récord para su carrera: realizó 14 presentaciones, de las cuales 12 tuvieron localidades agotadas, y reunió a más de 46.000 espectadores.

El recorrido se convirtió en el más exitoso del grupo en territorio estadounidense y registró sus mayores ventas de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston; entre todos los conciertos, el de Los Ángeles se destacó como el espectáculo más grande que realizaron hasta el momento en ese país.

Tras estos resultados, los integrantes anticiparon que preparan nuevas sorpresas para agradecer el acompañamiento de sus seguidores.

El espectáculo tendrá un recorrido por los temas más reconocidos de su discografía; entre las canciones que formarán parte del repertorio, se encuentran: “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, junto a Ozuna y Wisin, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”.

También, habrá espacio para presentar parte de “Panorama” (2024), su último álbum de estudio, con el que ampliaron su propuesta musical.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página del Movistar Arena: https://www.movistararena.com.ar/show/0341ac71-3461-44cf-93d7-07cec5217712

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