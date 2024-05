El presidente Javier Milei aseguró que desde su gobierno “reclaman la soberanía” de las Islas Malvinas y que el conflicto se tiene que resolver “por vía diplomática”. De hecho, estableció como modelo a seguir el caso de China y Hong Kong.

“Nosotros consideramos que las Islas Malvinas son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido. Y eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong”, sostuvo el jefe de Estado en referencia al enclave británico devuelto a China en 1997.

En esa misma línea, aclaró que “va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar”.

Milei, sobre el paro de CGT: “Fue un fracaso”

En otro tramo de la entrevista que brindó al diario El Mercurio de Chile, Milei consideró que el paro de la CGT del jueves pasado “fue un fracaso” y agregó que “la gente quiere trabajar”.

A propósito, cuestionó: “A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro. Es una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del gobierno”.

El juste “más grande de la historia de la humanidad”

Defendió su gestión al aseverar que el “programa económico y la política de seguridad están siendo profundamente exitosos, a pesar de las dificultades que genera artificialmente la política”.

De igual manera, indicó que “hemos alcanzado el equilibrio financiero al mes de gestión”. Para el presidente, “hicimos el ajuste por el equivalente de cinco puntos del PBI en un mes. Esto no solo es el más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad. No existe un registro de que alguien haya hecho semejante ajuste en esa cantidad de tiempo”.

“El Mercosur no ha cumplido sus objetivos”

Con respecto al futuro del Mercosur, manifestó que “en la medida que no sea un obstáculo para una mayor apertura”, Argentina seguirá en el bloque regional. Sin embargo, evaluó que “el Mercosur no ha cumplido sus objetivos”.

“Se buscaba que fuera el mercado común del sur y es una unión aduanera que funciona de manera precaria y con mucho dirigismo por parte de los gobiernos”, criticó.

Para cerrar, defendió las relaciones bilaterales con Chile, más allá de las diferencias ideológicas que lo separan de su par Gabriel Boric: “Cuando ganamos las elecciones, el presidente Boric me llamó y aún reconociendo nuestras discrepancias ideológicas, ambos señalamos que lo más importante era el bienestar de los habitantes de nuestros países”.

Rescató que “esto no es menor. Y esto está por encima de las preferencias que uno pueda tener en términos ideológicos. Los argentinos me votaron para resolver el problema, no para hacer una disputa ideológica en el barrio”.

