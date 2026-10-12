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El presidente Javier Milei expresó su preocupación por la salud del papa León XIV y aseguró que Argentina está dispuesta a realizar los ajustes necesarios para concretar su visita, incluso si debe postergarse por motivos médicos.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Milei se refirió a la intervención quirúrgica a la que será sometido el Sumo Pontífice por un nódulo en uno de sus pulmones, una situación que podría incidir en la agenda de su viaje a la Argentina.

En ese contexto, el mandatario manifestó la disposición del Gobierno nacional a modificar la planificación prevista para garantizar que la visita pueda realizarse de acuerdo con las necesidades de salud del Papa.

“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó Milei durante la entrevista radial.

De esta manera, el Presidente dejó en claro que el Gobierno contempla la posibilidad de reprogramar las actividades previstas si la evolución médica de León XIV así lo requiere.

La eventual modificación dependerá de las circunstancias vinculadas con la operación y la recuperación del Pontífice, mientras se mantiene la expectativa por su visita al país.

Cómo es la agenda hasta aquí

La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista originalmente para el domingo 8 de noviembre de 2026, procedente de Uruguay, en el marco de un itinerario sudamericano que contempla también una posterior parada en Perú. El arribo al Aeroparque Jorge Newbery iniciará una serie de compromisos oficiales, entre los que destacan una ofrenda en el Monumento General San Martín, la recepción formal en la Casa Rosada y una reunión privada con el presidente Javier Milei, finalizando esa primera jornada en el Palacio Libertad.

Para el lunes 9 de noviembre se programó una visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, seguida por una misa abierta en el Monumento a los Españoles. Durante la tarde, la agenda continuará con un encuentro laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), un diálogo interreligioso en el Palacio San Martín, la celebración de vísperas con el episcopado en la Catedral Metropolitana y una cena en la Casa Arzobispal.

El martes 10 de noviembre la actividad se trasladará a Córdoba, donde el Pontífice encabezará una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes nuevamente en el Monumento a los Españoles.

Las actividades concluirán el miércoles 11 de noviembre con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y la celebración de la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras el oficio religioso, se llevará a cabo la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de su partida en vuelo papal con destino a Lima, Perú.