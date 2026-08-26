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El presidente Javier Milei celebró este miércoles la media sanción que la Cámara de Diputados otorgó al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, consiguió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora continuará su recorrido legislativo en el Senado.

Tras conocerse el resultado de la votación, Milei utilizó sus redes sociales para agradecer a los diputados que acompañaron el proyecto y destacó el impacto que, según sostuvo, tendrá la reforma sobre la política económica.

Extensa sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. FOTO: AGENCIA DE NOTICIAS ARGENTINA.

El mensaje de Milei tras la votación

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA”, escribió el Presidente.

En el mismo mensaje, Milei consideró que la aprobación constituye “un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien”.

Finalmente, anticipó el próximo desafío legislativo del Gobierno con una frase breve: “Ahora a pelearla en el Senado”.

La reforma que Milei busca convertir en ley

El proyecto aprobado en Diputados apunta principalmente a limitar el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central.

La propuesta establece mayores restricciones para la asistencia financiera de la autoridad monetaria al Estado nacional y se encuentra alineada con uno de los principales objetivos económicos del Gobierno: sostener el equilibrio fiscal y reducir la dependencia de la emisión monetaria.

Para la administración de Milei, evitar que el Banco Central vuelva a financiar el déficit mediante la emisión de dinero constituye una herramienta central para avanzar en la reducción de la inflación.