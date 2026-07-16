Durante la sesión de este jueves 16 de julio en el Senado de la Nación, Alicia Kirchner realizó un homenaje a Taty Almeida, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien falleció el pasado 14 de junio.

En ese marco, la senadora nacional por Santa Cruz y exgobernadora provincial, recordó su trayectoria de lucha y resaltó los valores que marcaron su vida: la memoria, la verdad, la justicia y la solidaridad.

“Cuando la Selección Argentina reclamó por Malvinas, pensé en Taty Almeida. Hoy le rendimos homenaje en el Senado”, expresó Alicia Kirchner durante su intervención, al referirse al momento en que los jugadores argentinos exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Transformar el dolor en lucha

Durante su discurso, Alicia Kirchner repasó la historia personal de Almeida y cómo la desaparición de su hijo Alejandro cambió para siempre su vida.

“Taty, como bien lo expresaba nuestra querida Madre de Plaza de Mayo, pertenecía a una familia acomodada, como decía ella, conservadora y antiperonista. Tenía su propia burbuja familiar, con tres hijos, hasta que desgraciadamente desaparece Alejandro y eso le da un vuelco en su vida”, recordó.

La senadora santacruceña explicó que, en un primer momento, Almeida comenzó una búsqueda individual, confiando en quienes se ofrecían a colaborar para encontrar a su hijo. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que debía transitar ese camino junto a otras madres que atravesaban la misma situación.

“Decidió ir al encuentro de las madres. Tenía muchísimo temor de ser rechazada, de que no la comprendieran, pero sacó fuerza y coraje de su propio corazón porque entendió que ahí estaba su lugar”, señaló.

A partir de ese momento, destacó Alicia Kirchner, comenzó una lucha colectiva por la memoria, la verdad y la justicia que marcó la historia argentina.

“No eligió el bronce, eligió la lucha”

En otro tramo del homenaje, Alicia Kirchner destacó la forma en que Taty Almeida llevó adelante su compromiso social y político.

“Creo que su mensaje sería de fraternidad, porque ella creía en la solidaridad. Su mensaje también es de esperanza, de diálogo y de compromiso”, afirmó.

La exgobernadora de Santa Cruz remarcó que Almeida nunca eligió el camino de la confrontación ni de la venganza, sino el acompañamiento y la cercanía con los demás.

“Ella no buscó venganza nunca, si algo la distinguía era su acercamiento, su humor, estar junto y con el otro”, expresó.

Y agregó: “No eligió el bronce, eligió la lucha, pero la lucha por los derechos y por la justicia”.

Taty Almeida, fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Alicia Kirchner también recordó los encuentros que mantuvo con Almeida durante sus años al frente del Ejecutivo provincial. “Tuve la oportunidad de que nos visitara siendo gobernadora de la provincia de Santa Cruz en dos oportunidades y ahí pude conocerla más: ese humor, esa fuerza que transmitía y cómo nos decía ‘no bajen los brazos, luchen por las causas justas’”, relató.

Taty Almeida, Malvinas y la identidad argentina

Uno de los momentos más emotivos del discurso fue cuando Alicia Kirchner vinculó el legado de Almeida con la causa Malvinas y el reclamo por la soberanía argentina.

“Me puse a pensar qué diría Taty hoy, qué mensaje nos dejaría”, expresó. “Hoy veo muchas banderas, el celeste y blanco que llevamos en el corazón, pero cuando llevamos estos colores tenemos que saber defender estos colores también”.

Luego recordó el gesto de la Selección Argentina: “Cuando se expuso la bandera de las Malvinas, son argentinas, la vi a Taty, porque estoy segura de que ella estaría acompañándonos”.

Para la senadora santacruceña, las luchas históricas deben sostenerse con acciones concretas y compromiso colectivo.

“Las causas justas siempre deben ser consideradas y la lucha se demuestra en las acciones”, afirmó.

El homenaje final a una referente de la memoria

Al cerrar su intervención en el Senado, Alicia Kirchner pidió mantener presente el ejemplo de Almeida y su compromiso con la sociedad.

“Si pensara en este momento en ella, pensaría en su coraje, en su ternura y vuelvo a decir, en su solidaridad”, sostuvo.

Finalmente, dedicó un reconocimiento a la referente de Madres de Plaza de Mayo: “Querida Taty, por tu solidaridad, por tu entrega, por tu memoria, te rendimos el mejor de los homenajes y te mandamos junto a tu pañuelo blanco un abrazo y nuestro mayor reconocimiento”.