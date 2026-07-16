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Tras victoria de la Selección argentina a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, las redes comenzaron a pedir que Lali Espósito sea quien cante el himno en el partido contra España, nuevamente, después de lo sucedido en Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra en un partido que, hasta los 85 minutos, estaba perdido y volvieron a clasificar a la final del mundo; por eso, los usuarios recordaron cuando la cantante cantó contra Francia.

Sobre la imagen de Lali, pusieron “Calentá que entrás” y explotaron los comentarios: “Sabes que sí”; “Para vos Dua Lipa”; “Entra el enano faquero a la cancha”; “Lo tenés que hacer otra vez”, fueron algunos de los comentarios.

Pero, Lali no ignoró el pedido, y, comentó: “LPM”, en referencia a las siglas de “La puta madre” y, solo el comentario, recaudó 11 mil me gusta.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia: horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos, con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.

La imagen fue compartida por De Paul.“Buen día”, fueron las palabras simples que eligió el exracing; poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que, rápidamente, se volvió viral entre los hinchas argentinos.

La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió, una vez más, en la final de una Copa del Mundo.

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