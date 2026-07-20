María Becerra fue la encargada de cantar el himno nacional argentino en el partido final del Mundial de Fútbol 2026 entre la Argentina y España; durante los últimos días, había circulado la versión de que Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Becerra conformaban la terna de posibles responsables para cantar el himno y, finalmente, La Nena de Argentina confirmó, a través de sus redes, que se estaba preparando para ese día tan especial.

Frente a un estadio completo y a los millones de personas que están siguiendo la transmisión televisiva, previa a la ceremonia, la cantante hizo un reconocimiento del campo y prueba de sonido.

A las 15:44 hs, fue el turno del himno de los Estados Unidos a cargo de la gran Jennifer Hudson; luego, llegó la canción de la FIFA interpretada por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, rodeados de las banderas de todos los países participantes.

Más tarde, hizo su aparición Tom Cruise en el centro de la cancha.“Esto es grandioso; hemos compartido momentos de alegría, de esperanza y momentos que no olvidaremos; el fútbol es una lengua que se habla sin palabras”, comentó, y, añadió: “El fútbol es algo que nos une y que nos hace recordar lo que tenemos en común”.

A las 15:59 hs, se entonó el himno español, que no tiene letra, interpretado por la banda Spanish Brass y, a las 16 hs, fue el turno de la nena de Quilmes vestida con la bandera argentina.

Días previos, había corrido el rumor de que Lali Espósito, como en el Mundial de Qatar, iba a interpretar el himno, pero, la cantante, está de vacaciones en Europa; por otro lado, Soledad Pastorutti se presentó, este domingo, en el Festival del Poncho en Catamarca; esto dejaba, como única opción, a Becerra, aunque su agenda no le permitía llegar al estadio de New Jersey con facilidad, ya que, el sábado, tenía un gran compromiso: se encontraba en la Península Ibéric dando recitales.

Pero, hubo dos hechos que alentaron su presencia; por un lado, el festival BigSound de Pontevedra informó, a través de sus redes, que debía modificar el horario del show de la artista. “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18; María Becerra comenzará su actuación a las 23 hs; Nathy Peluso, iniciará su actuación a la 1.25 hs; el resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, comunicaron.

Finalmente, fue la cantante de Quilmes quien dio por terminadas las especulaciones y lo confirmó en sus redes.

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