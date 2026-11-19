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El presidente Javier Milei descartó una modificación brusca del tipo de cambio y rechazó los planteos de los sectores que reclaman una devaluación del peso. Según sostuvo, esa medida tendría un impacto directo sobre el poder adquisitivo y provocaría una caída de los ingresos de los trabajadores.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24, el mandatario apuntó contra quienes consideran necesario modificar el valor del dólar y aseguró que detrás de esos pedidos existen intereses económicos vinculados con sectores que anteriormente recibían beneficios del Estado.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera que viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables”, afirmó.

En esa línea, cuestionó a quienes, según su interpretación, buscan alterar el programa económico para recuperar ventajas. “Los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado. Esos quieren romper todo”, expresó.

Consultado sobre las versiones que circulan en el mercado acerca de una posible devaluación del 25%, Milei las descartó y las calificó como “una tontería”.

Para fundamentar su postura, explicó que una modificación brusca del tipo de cambio podría generar presiones adicionales sobre los precios, debido al efecto que tendría sobre las exportaciones y las importaciones.

“Si usted tiene un shock, una devaluación, ¿qué va a generar? Un aumento de las exportaciones, que es un aumento de la demanda, y va a generar una contracción de las importaciones, que es una contracción de oferta. Eso lo que va a hacer es tirar más nafta al fuego a la inflación. Con lo cual, no es una medida correcta para pensar”, argumentó.

De esta manera, el Presidente ratificó su rechazo a una corrección cambiaria de esa magnitud y defendió la continuidad del esquema económico de su administración.

El cruce de Milei a Domingo Cavallo por sus propuestas cambiarias

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la postura del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había planteado la necesidad de avanzar hacia una liberación de los controles cambiarios y advertido sobre los riesgos de mantener el esquema vigente.

Milei respondió con cuestionamientos personales y puso en duda la autoridad del exfuncionario para opinar sobre la política económica.

“Cavallo no tiene autoridad moral para hablar. ¿Sabe por qué? Porque Cavallo fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbiaron los dólares con la tablita en el año 1982, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos”, sostuvo.

La referencia del Presidente apunta a la estatización de deuda privada implementada durante la última dictadura militar, cuando Cavallo presidía el Banco Central. Con sus declaraciones, Milei buscó responder a las críticas del exministro y defender el rumbo cambiario y monetario de su Gobierno.