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El presidente Javier Milei volvió a exponer sus convicciones ideológicas y religiosas durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24. En la conversación, defendió los valores judeocristianos, reivindicó los principios de Occidente y se refirió al Papa, a quien calificó como “un ser humano extraordinario”.

“Es público que yo soy creyente y tengo una defensa de los valores judeocristianos”, expresó el mandatario. Según sostuvo, esos principios son los que “han permitido salir al hombre de la miseria” y forman parte de su visión política y económica.

En ese sentido, enumeró los derechos que considera fundamentales y sobre los cuales, aseguró, no está dispuesto a negociar: “No es negociable el derecho a la vida, la libertad, la propiedad”.

Milei también destacó la dimensión espiritual del Papa y pidió separar su figura de las disputas políticas locales. “Es el jefe espiritual de más de dos mil millones de seres humanos”, señaló. Luego agregó que su figura resulta “conmovedora” y lo definió como “un ser humano extraordinario”.

“No embarremos el discurso del Papa con la mugre y la miseria de la política local”, expresó.

Milei recordó sus disculpas al papa Francisco y cuestionó a la oposición por la asistencia social

Durante la entrevista, el Presidente también hizo referencia a sus declaraciones anteriores sobre el papa Francisco, a quien había calificado como “el representante del maligno en la tierra”. Al recordar aquella expresión, reconoció que le pidió disculpas.

“Yo le pedí perdón a Francisco por mis dichos”, afirmó.

Por otra parte, apuntó contra sectores de la oposición por el manejo de los recursos destinados a los sectores vulnerables y cuestionó las políticas de asistencia social implementadas durante gobiernos anteriores.

“La doble vara del espacio opositor me parece una inmoralidad. Qué peor puede haber que les robaran la plata a los pobres. La plata de la asistencia se la quedaban para hacer política”, sostuvo.

En esa línea, profundizó sus críticas al señalar que parte de esos fondos se utilizaban para financiar movilizaciones y actividades políticas. “Es plata de la asistencia, la mitad se la quedaban para hacer política y para armar todas las marchas que hacían que la Ciudad de Buenos Aires fuera un caos”, aseguró.

El mandatario también volvió a cuestionar el concepto de justicia social, uno de los ejes habituales de sus críticas al pensamiento económico y político de la oposición.

“La lógica de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Envidia más retórica”, lanzó.

Para fundamentar su postura, argumentó que la redistribución de recursos perjudica el ahorro y la inversión, y que eso termina afectando el crecimiento económico. “Es sacarle a uno para darle a otro, eso penaliza el ahorro, penaliza la inversión, lo hace para consumir más. Cuando usted ahorra menos, entonces invierte menos, por ende crece menos”, explicó.

Finalmente, Milei volvió sobre los enfrentamientos políticos que marcaron su gestión y acusó a la oposición de intentar desestabilizar al Gobierno mediante iniciativas legislativas y pedidos de juicio político.

“El año pasado cuando mandaron cuarenta leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos, la trataban de pudrir todo el tiempo en la calle. Ellos intentaron golpe de Estado, no lo lograron”, afirmó.

El Presidente atribuyó esa situación al respaldo electoral que recibió su espacio y recordó el resultado de las elecciones legislativas. “¿Saben quién determinó que no pudieron hacerlo? Los argentinos”, expresó.

En ese contexto, destacó que La Libertad Avanza obtuvo el 41% de los votos y aventajó por 17 puntos al kirchnerismo. “Si fuera hoy, eso sería primera vuelta”, concluyó.